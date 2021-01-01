

«مانسكو» يكشف عن أسعار بيجو 508 موديل 2022 «مانسكو» يكشف عن أسعار بيجو 508 موديل 2022

أعلنت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر عن أسعار بيجو 508 موديل 2022، وجاء سعر بيجو 508 كالتالى الفئة الأولى بقيمة بلغت 486 ألف جنيه و الفئة الثانية 526 ألفًا، وجاءت الفئة الثالثة 606 ألفًا وسعرت الفئة الرابعة 612 ألفًا.



مواصفات بيجو 508 موديل 2022



زودت السيارة بيجو 508 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، يستطيع أن يولد قوة قدرها 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر عند 1400 دورة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وتأتي السيارة بمجموعة من الوسائل الأمان منها منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS و EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، و مستشعرات الاصطفاف، و مثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية، مع عدة تجهيزات مثل زر إيقاف وتشغيل المحرك، و شاشة عرض الوسائط المتعددة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، و فتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT.أعلنت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري لعلامة بيجو فى مصر عن أسعار بيجو 508 موديل 2022، وجاء سعر بيجو 508 كالتالى الفئة الأولى بقيمة بلغت 486 ألف جنيه و الفئة الثانية 526 ألفًا، وجاءت الفئة الثالثة 606 ألفًا وسعرت الفئة الرابعة 612 ألفًا.



