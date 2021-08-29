ارتفاع أسعار بعض الخضر والفاكهة |تفاصيل

كشف حاتم نجيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، عن حقيقة ارتفاع أسعار بعض الخضر والفاكهة في الأسواق .
وقال حاتم نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، إن عدم استقرار الأحوال الجوية والتغيرات المناخية أثر بشكل سلبي على المنتج الزراعي وأدي لانخفاض المعروض من الإنتاج مما تسبب فى زيادة الأسعار".
وأضاف حاتم نجيب: "أسعار الخضر والفاكهة ترتبط بسياسة العرض والطلب وبسبب التغيرات المناخية تأثرت بعض الخضر والفاكهة مثل الطماطم وبالتالي ارتفعت اسعارها ".
وأشار حاتم نجيب إلى أن الطماطم أصبح سعرها من 3 لـ 6 جنيه في الجملة، وفي التجزئة يصل سعرها لـ 9 و 10 جنيهات والبطاطس من 5 لـ 7 جنيه بسعر الجملة.
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