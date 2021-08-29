ارتفاع أسعار بعض الخضر والفاكهة |تفاصيل

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ارتفاع أسعار بعض الخضر والفاكهة |تفاصيل

كشف حاتم نجيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، عن حقيقة ارتفاع أسعار بعض الخضر والفاكهة في الأسواق .

وقال حاتم نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، إن عدم استقرار الأحوال الجوية والتغيرات المناخية أثر بشكل سلبي على المنتج الزراعي وأدي لانخفاض المعروض من الإنتاج مما تسبب فى زيادة الأسعار".

وأضاف حاتم نجيب: "أسعار الخضر والفاكهة ترتبط بسياسة العرض والطلب وبسبب التغيرات المناخية تأثرت بعض الخضر والفاكهة مثل الطماطم وبالتالي ارتفعت اسعارها ".

وأشار حاتم نجيب إلى أن الطماطم أصبح سعرها من 3 لـ 6 جنيه في الجملة، وفي التجزئة يصل سعرها لـ 9 و 10 جنيهات والبطاطس من 5 لـ 7 جنيه بسعر الجملة.

وقال حاتم نجيب إن ارتفاع اسعار الطماطم يرجع إلى تأثرها سلبيا بالتغيرات المناخية وبالتالي انخفض المعروض من الطماطم وزاد الطلب، منوها إلى أن الزيادة في اسعار الطماطام تقدر بـ 30%.

المصدر: صدى البلد

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