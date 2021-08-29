آراب فاينانس: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وذلك بشأن قرار مجلس إدارة المجموعة الصادر في 17 أغسطس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 4,611,709,340 جنيه إلى 4,865,353,355 جنيه.
وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن الزيادة البالغ قدرها 253,644,015 جنيه موزعة على عدد 50,728,803 سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات، وأشارت إلى أن الزيادة تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.
وأوضحت، أن ذلك بغرض إصدار نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة، وذلك وفقا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد في البورصة المصرية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال هيرميس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق