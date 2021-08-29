

الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال هيرميس الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال هيرميس

آراب فاينانس: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وذلك بشأن قرار مجلس إدارة المجموعة الصادر في 17 أغسطس الماضي بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 4,611,709,340 جنيه إلى 4,865,353,355 جنيه.



وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن الزيادة البالغ قدرها 253,644,015 جنيه موزعة على عدد 50,728,803 سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات، وأشارت إلى أن الزيادة تمول من احتياطي خاص علاوة اصدار وفقا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.



وأوضحت، أن ذلك بغرض إصدار نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة، وذلك وفقا للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار القيد في البورصة المصرية.

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وحول نتائج أعمالها عن الستة أشهر الأولى من 2021، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 698.056 مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 417.767 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.كما أظهرت النتائج تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 307.320 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 70.958 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم.المجموعة المالية هيرمس القابضة، هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 1984 تحت اسم المجموعة المالية المصرية، وتم تعديل اسمها إلى المجموعة المالية هيرمس القابضة، في عام 1996 تقريبا.تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربعة قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار أكثر من 30 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.