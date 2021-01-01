

سالفادور دالي.. عندما تقترن العبقرية بغرابة الأطوار سالفادور دالي.. عندما تقترن العبقرية بغرابة الأطوار

إن كنت أحد متابعي الدراما الغربية، فبالتأكيد قد صادفت قناع سالفادور دالي، ذلك القناع الذي استخدم بسلسلة (La Casa De Papel)، وربما حدث ذلك الربط بسبب الحبكة الدرامية حيث كان (البروفيسور) بالمسلسل حفيدًا لرجل يقاوم الفاشية، بينما كانت حياة دالي كذلك تدور حول نفس المفهوم وهو المقاومة، لكن ضد الرأسمالية.



من هو سالفادور دالي؟

ولد سلفادور دومينغو فيليبي جاسينتو دالي، المعروف اختصارًا بـ«سالفادور دالي» في إسبانيا، وتحديدًا بـ11 من مايو عام 1904، وسريعًا بدأت الغرابة في حياة سلفادور دالي على الفور تقريبًا، كان لدالي أخ أكبر، يُدعى أيضًا سلفادور، كان قد وُلد قبله بتسعة أشهر فقط لكنه توفي في سن مبكرة جدًا، وذات يوم، أخذه والداه إلى قبر أخيه، وأخبراه أنه مجرد نسخة من أخيه، ربما كان تصرفًا سيئًا، قاد الصبي للتصرُّف بغرابة، خاصةً وأنه ظل متعلّقًا بهذه الفكرة طوال حياته.



كانت طفولة ومراهقة دالي مشوهة، فقد كان يعاني ما يعرف بـ«الألم المازوخي»، والذي يظهر على المصاب به على شكل رغبة واستمتاع بالتعرُّض للإيذاء، ويُقال إن سالفادور اختبر أعراضًا مشابهة لذلك، حيث كان يستمتع بإلقاء نفسه على الدرج ليستمتع بالألم الذي يتسبب به اصطدام جسده به.

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لكن بنفس الوقت؛ كان يستمتع بآلام الآخرين، وفي حادثة غريبة، دفع صديقه بشكل عشوائي من جسر ارتفاعه 15 قدمًا وعلى صخور خشنة تحته، أصيب الصديق بجروح بالغة، لكن دالي على ما يبدو لم يظهر أي ندم، وابتسم بينما كانت والدة صديقه تتعامل مع جروحه، حتى إن دالي شعر بالراحة الكافية للجلوس هناك، وتناول الكرز، في نفس الوقت الذي كان صديقه ينزف الدماء.سرعان ما جذبت مواهب دالي المبكرة في الرسم انتباه العديد من المؤسسات، ووجد نفسه يدرس في مدرسة الفنون في سن مبكرة، بل وأقام معرضه العام الأول في سن الـ14، لكنه كان قد قرر أن يمتلك طابعه الظاهري الخاص.في مدرسة الفنون في مدريد، كان يرتدي ملابس غريبة، محاولًا تقليد الأزياء الإنجليزية في القرن التاسع عشر، كما أصبح ناشطا سياسيا، ما أثار الكثير من الجدل حول حقيقة إيمانه بهذه الأفكار، أو أنها مجرد محاولات لجذب الانتباه لمظهره، على كُلٍ، تم فصله من المدرسة في عام 1923 لتحريضه على أعمال شغب، وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم اعتقاله لأول مرة بسبب دعمه المزعوم لحركة انفصالية إسبانية.بطبيعة الحال، كانت حياة دالي العاطفية مشوهة، فمثلًا؛ وقع دالي في حب إيلينا إيفانوفنا دياكونوفا، وهي امرأة روسية معروفة باسم غالا، وبدأ الاثنان علاقة حب قوية، ولكن كانت هناك مشكلة بسيطة، حيث كانت غالا متزوجة بالفعل من صديق دالي وزميله الرسام بول إلوارد، ومن الأساس، كانت غالا أكبر بعشر سنوات من دالي، لكن هذا لم يمنعه من سرقة المرأة من صديقه، لكن الغريب أن إلوارد لم يبد اهتمامًا، وظل قريبًا من دالي وجالا بعد ذلك (ويُشاع أنه ظل أحد عشاق غالا العديدين خارج نطاق الزواج).السيريالي ولكنكان سالفادور دالي معروفًا بحبه لشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، بل إنه كان مناصرًا للفاشية، على الرغم من كونه فنانًا سرياليًا، وهو ما جعل زملاءه في حيرة من أمرهم بخصوصه، ما استدعى إجراءهم محاكمة صورية لدالي، انتهت بطرده نهائيًا من الحركة السريالية.كان زملاؤه الفنانون مهتمين بشكل أساسي بتعلق دالي بالفاشية وفرانسيسكو فرانكو، والذي تضمن أيضًا مداعباته مع أدولف هتلر، في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، لم يرسم دالي لغز هتلر فحسب، بل ادعى أيضًا أنه حلم بهتلر وكتب ذات مرة أن «هتلر قلبه»، ومن جانبه، نفى دالي أنه متعاطف مع النازية أو الفاشية.لأنه غريب الأطوارفي بعض الأحيان، تسببت تصرفات دالي الغريبة في وقوعه في أزمات، في الغالب، كان هذا بسبب آراء الآخرين عنه، ولكن في إحدى المرات كاد يموت حين ألقى دالي محاضرة في عام 1936 بعنوان «Authentic Paranoid Ghost».قام بذلك أثناء تجواله مع اثنين من الكلاب الذئاب الروسية مرتديًا بذلة غوص كاملة، وهو الزي الذي يهدف إلى تمثيل كيف كان «يغرق في أعماق» العقل الباطن البشري، بكن بعد وقت قصير، أصبح دالي محموما في البذلة، وكاد يختنق قبل أن يلاحظ أحدهم ويتدخل، لكنه كان مجرد عرض بالنسبة له.يفي بعض الأحيان، لم تكن غرابة سالفادور دالي مقصودة منه، فقد قام بتحويل أحد موظفيه إلى مليونير، دون قصد، فقد عرف عن سالفادور أنه رجل بخيل، سيئ السمعة، يرفض دفع راتب سكرتيرته الخاصة، لذلك اقترح عليها أن يعوضها بعمولات عن أعماله الفنية، بدلًا من دفع أجر ثابت لها.كانت طريقة الدفع هذه عديمة القيمة نسبيًا في ذلك الوقت وجعلت الفتاة تعمل دون أجر، لكن في النهاية قام العديد من موظفيه بما فيهم سكرتيرته فيما بعد بصرف ممتلكاتهم مقابل عوائد من 7 أرقام، مما يجعل ظروف عملهم السابقة تستحق العناء.عندما انتهت الحكايةعاش سلفادور دالي لفترة طويلة وكان غزير الإنتاج بما يكفي لكسب ثروة كبيرة خلال مسيرته المهنية، لكن في عام 1974، كان على خلاف مع مدير الأعمال البريطاني بيتر مور، مما جعله عرضة للخطر، حين بيعت حقوق أعماله الفنية دون علمه، الأمر الذي جعله على وشك الانهيار، لكن لحسن الحظ، كان سالفادور دالي ما زال محتفظًا بصداقات جيدة بالمنتمين لعالم الفن، الذين جمعوا التبرعات من أجله، ليقف على قدمه مجددًا.مرّت السنوات الأخيرة في حياة صاحب الشارب المعقوف بغموضٍ، ففي العام 1984 احترق سالفادور دالي بغرفته في ظروف مريبة، ما أثار تساؤلات حول إمكانية كونها محاولة انتحار فاشلة، لكن في الـ23 من يناير عام 1989، فارق دالي الحياة، بعد أن توقف قلبه عن النبض، تاركًا علامات استفهام متعددة حول اقتران العبقرية بغرابة الأطوار، التي شئنا أم أبينا شكلت جزءًا أصيلًا من التراث السريالي.