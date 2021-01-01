

"جوزى شايف نفسه" اعرفى إزاى تتعاملى صح مع الرجل المغرور "جوزى شايف نفسه" اعرفى إزاى تتعاملى صح مع الرجل المغرور

تظل العلاقة الزوجية رباط مقدس يزيد ترابطه بالاحترام والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين، حتى مع حدوث عرض وقتي بينهما قد يعكر صفو حياتهم سواء اختلاف في الميول أو الطباع خاصة صفة الغرور أو بالمعنى الدارج "شايف نفسه" التي قد تصيب بعض الرجال والتي يمكن تجاوزها والسيطرة عليها حفاظاً على الحياة الزوجية بينهما خاصة لو كان بينهما حب كبير.



وأوضحت استشاري التطوير المجتمعي الدكتورة أشجان نبيل في حديثها لـ "اليوم السابع" الخطوات الصحيحة للتعامل مع غرور زوجك:



أولاً: تمتعي بثقة عالية بالنفس

أكدت استشاري التطوير المجتمعي على ضرورة تمتع المرأة أمام زوجها بالثقة العالية خاصة إذا كان رجلا مغروراً ويرى نفسه لا مثيل له، فثقتها بنفسها ستعطيها دعم قوي أمام كلماته وطريقته التي قد تسبب لها بعض الإزعاج.

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ثانيًا: الابتعاد عن نقط الخلافمن الضرورى الابتعاد عن نقاط الخلاف فيما بينكما، والوصول قدر الإمكان لنقطة تلاقي وتفاهم، وإذا شعرتي بوجود خلاف في رأي حول شيء يمكنك التغاضي عنه فعليكِ فعل ذلك فوراً تجنباً لزرع مشكلة كبيرة.ثالثًا: اندمجي معه في نقاط التلاقيوأكدت ايضاً على وجود نقاط تلاقي مؤكدة بين الطرفين فعلى الزوجة الاندماج معها بشكل كبير، ومشاركة زوجها اهتماماته حتى ولو كانت بالنسبة لها تافهة مثل اهتمامه الزائد بملابسه ومظهره، شكره لنفسه ولطريقته في الحديث، موسيقى يحب الاستماع لها وأنتِ لا تجدين ازعاج في ذلك فشاركيه بالجلوس معه أثناء استماعها.رابعًا: أرضي غروره"المهاودة" من أكثر الأشياء التي أن فعلتها المرأة ستنال حب واحترام زوجها صاحب الشخصية المغرورة، كما أكدت استشاري التطوير المجتمعي أن إرضاء غرور الرجل الذي يرى نفسه لا مثيل منه يعتبر من اقرب الطرق لتملك قلبه وزيادة حبه لشريكة حياته، وأوضحت مثال بالثناء على ملابسه أو عطره أو على عمله من حين لأخر.