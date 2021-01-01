

تعرف على الفئات المحرومة من نسخة «ويندوز 11» الجديدة تعرف على الفئات المحرومة من نسخة «ويندوز 11» الجديدة

تصدر «ويندوز 11» محركات البحث في الساعات الماضية، بعدما كشفت شركة «مايكروسوفت» الأمريكيةعن الفئات الحرومة من تحميل نظام التشغيل الجديد، الأمر الذي شغل بال العديد من عشاق التكنولوجيا.



ونظرًا لرغبة العديد من مستخدمي نسخة ويندوز 11 في معرفة الفئات المحرومة من استخدام النسخة الجديدة، نرصد لكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالي:



الفئات المحرومة من استخدام «ويندوز 11»

وأوضحت شركة «مايكروسوفت»، أن الأجهزة التي تعمل بمعالجات قديمة الطراز، ستحرم من استخدام التحديث الجديد لنسخة «ويندوز 11» الجديد، وفقا لما ذكره موقع «سبوتنيك» الروسي نقلا عن «إنغادجيت» التقني المتخصص.

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وعلى الرغم من المخاوف العديدة التي تنتاب مستخدمي ويندوز بشأن عدم الحصول على النسخة الجديدة، إلا أن الشركة طمأنت مستخدميها بأن الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة بمعالجات قديمة الطراز، بأنهم سيحصلون على تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.السبب وراء حرمان مايكروسوفت لمستخدميها من نسخة «windows 11»ويعود السبب الرئيسي وراء اتخاذ شركة مايكروسوفت، قرار حرمان بعض المستخدمين من الحصول على نسخة windows 11، حتى لا تقع الشركة في مشكلة قانونية، إذا ما تسبب نظام التشغيل الجديد في إحداث أي مشاكل في أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقدم، بسبب المهام الثقيلة الموجودة على نظام تشغيل «windows 11».ومن المنتظر أن تطلق شركة مايكروسوفت النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل «ويندوز»، في فصل الخريف المقبل.وكانت شركة مايكروسوفت استعرضت نسخة «windows 11» في يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة، وعدد هائل من الميزات الجديدة والمتقدمة، قبل أن تطلق نسخة تجريبية في نهاية يوليو الماضي.خطوات تنزيل النسخة الجديدة من الـ«ويندوز»و يمكن تنزيل النسخة الجديدة من الويندوز باتباع الخطوات التالية:- الدخول على الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت.- البحث عن نسخة ويندوز الجديدة.- تنزيله على الجهاز الشخصي الخاص بك.