

تكتشفها مبكرًا.. أطباء يطورون تقنية جديدة تمنع الإصابة بـ النوبات القلبية تكتشفها مبكرًا.. أطباء يطورون تقنية جديدة تمنع الإصابة بـ النوبات القلبية

يطور خبراء تقنية فائقة الدقة، يمكنها اكتشاف تجلط الدم للمرضى، ما يساعد الأطباء على اتخاذ خطوات سريعة لمنع حدوث النوبات القلبية.



ويتضمن الإجراء البسيط حقن صبغة غير ضارة في مجرى الدم، بحيث تضيء التمزقات المجهرية في الشرايين، التي غالبًا ما تكون بداية لجلطة تهدد الحياة حسب ما نقلته «ديلي ميل».



في السابق، استخدم الأطباء تصوير الأوعية الدموية لاكتشاف الجلطات، وهو إجراء جراحي يتضمن إدخال أنبوب رفيع من خلال شق في الفخذ للوصول إلى الأوعية الدموية حول القلب.

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لكن حسب المنشور، لا يخلو الاختبار من المخاطر، وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي بحد ذاته إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.هذا، ولا تنطوي التقنية الجديدة على مثل هذه المخاطر، حيث يتم حقن الصبغة في الذراع.رغم هذا، اكتشف العلماء أن التقنية الجديدة أكثر دقة من تصوير الأوعية الدموية، حيث يمكنه تحديد الجلطات الصغيرة التي بدأت للتو في التكون.وأظهرت نتائج التجربة، المقدمة إلى الجمعية الأوروبية لأمراض القلب الأسبوع الماضي، أن الفحص حدد 80% من الجلطات القاتلة، في حين تميل صور الأوعية الدموية إلى اكتشاف حوالي 60% منها.ومن ثم، قال الأطباء إن الأداة من المحتمل أن تكون متاحة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في غضون سنوات، ويمكن أن تفيد ما يقرب من 8 ملايين شخص في المملكة المتحدة مصابو يعيشون مع أمراض القلب.ووفق الإحصائيات، يحتاج أكثر من 100 ألف بريطاني إلى العلاج في المستشفى بعد الإصابة بنوبة قلبية.وعلى الرغم من أن معدلات البقاء على قيد الحياة قد تحسنت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، إلا أنها ما تزال تؤدي إلى 450 حالة وفاة كل يوم.. الأسبابويعتبر السبب الأكثر شيوعًا للنوبات القلبية هو انقطاع تدفق الدم إلى العضو فجأة.كما يُعد تصلب الشرايين أحد العوامل الرئيسية في تطور مرض القلب، حيث تتطور المناطق الملتهبة التي تسمى اللويحات داخل الشرايين.هذا، ويمكن أن تتمزق هذه اللويحات مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية، يمكن أن تنفصل وتسد الشرايين التي تغذي القلب، حتى ينتهي الأمر بوقوع نوبة.وعادة ما تكون أولى علامات النوبة القلبية هي ألم الصدر وضيق التنفس. وغالبًا ما يخضع المصابون بجهاز تنظيم لمراقبة النشاط الكهربائي لـ القلب.