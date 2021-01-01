طرحت شركة " نينتندو" اليابانية المطورة للعبة بوكيمون، تطبيقا جديدا على المتجر الإلكتروني "نينتيندو إي شوب"، تحت اسم "بوكيمون تي.في" وهو مجاني، ويتيح للمستخدمين مشاهدة مكتبة دوارة لملفات الفيديو الخاصة باللعبة على جهاز ألعاب الفيديو بما في ذلك حلقات الرسوم المتحركة الكلاسيكية، والأفلام والمسابقات الخاصة بلعبة بوكيمون.
وكشفت وكالة سبوتنيك الروسية، عن أنه يمكن للمستخدم بعد تنزيل التطبيق تسجيل الدخول سواء كزائر أو من خلال حاسب "نادي متدرب بوكيمون" لتصفح وعرض ملفات الفيديو على المكتبة.
كما يمكن إنشاء حساب "نادي متدرب بوكيمون" للمستخدم مجانًا على موقع بوكيمون الرسمى، ويتيح التطبيق، عرض مواسم عديدة من حلقات الرسوم المتحركة بوكيمون، بما في ذلك أول موسمين بالكامل بالإضافة إلى حلقات "رحلات بوكيمون" التي يتواصل عرضها حاليًا.
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التعليقات على طرح تطبيق مجانى يحتوى ألعاب وحلقات "بوكيمون".. اعرف التفاصيل
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