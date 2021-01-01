

طرح تطبيق مجانى يحتوى ألعاب وحلقات "بوكيمون".. اعرف التفاصيل طرح تطبيق مجانى يحتوى ألعاب وحلقات "بوكيمون".. اعرف التفاصيل

طرحت شركة " نينتندو" اليابانية المطورة للعبة بوكيمون، تطبيقا جديدا على المتجر الإلكتروني "نينتيندو إي شوب"، تحت اسم "بوكيمون تي.في" وهو مجاني، ويتيح للمستخدمين مشاهدة مكتبة دوارة لملفات الفيديو الخاصة باللعبة على جهاز ألعاب الفيديو بما في ذلك حلقات الرسوم المتحركة الكلاسيكية، والأفلام والمسابقات الخاصة بلعبة بوكيمون.



وكشفت وكالة سبوتنيك الروسية، عن أنه يمكن للمستخدم بعد تنزيل التطبيق تسجيل الدخول سواء كزائر أو من خلال حاسب "نادي متدرب بوكيمون" لتصفح وعرض ملفات الفيديو على المكتبة.



كما يمكن إنشاء حساب "نادي متدرب بوكيمون" للمستخدم مجانًا على موقع بوكيمون الرسمى، ويتيح التطبيق، عرض مواسم عديدة من حلقات الرسوم المتحركة بوكيمون، بما في ذلك أول موسمين بالكامل بالإضافة إلى حلقات "رحلات بوكيمون" التي يتواصل عرضها حاليًا.

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كما يمكن للمستخدم مشاهدة العديد من فيديوهات بوكيمون للرسوم المتحركة والحلقات الخاصة والحلقات القصيرة.وكشفت تقارير صحفية عن أن منصة "نيتفلكس" الأمريكية الرقمية تستعد لإنتاج مسلسل تلفزيوني حي أكشن عن شخصية الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "بوكيمون".وذكرت مجلة "فارايتي" السينمائية أن منتج مسلسل "لوسيفر" الشهير، جو هندرسون، يشارك في مسلسل "بوكيمون" الجديد بالكتابة والإنتاج التنفيذي.وتتمحور فكرة كارتون "بوكيمون" الذي ظهر لأول مرة عام 1995 حول مخلوقات خيالية تسمى "بوكيمون"، ويقوم البشر المعروفين باسم "مدربو بوكيمون" بإمساك بوكيمون وتدريبه لمحاربة بوكيمون آخرين.