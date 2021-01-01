أسباب الدود الأسود فى البيت .. وطرق مذهلة للقضاء عليه



أسباب الدود الأسود فى البيت أسباب الدود الأسود فى البيت



يرغب عدد كبير من الناس في معرفة أسباب الدود الأسود فى البيت لأنه من أكثر أنواع الحشرات انتشارا في البيوت دون أسباب واضحة أو معروفة لدى البشر كما أنه من الحشرات المقززة والمثيرة للاشمئزاز.



وتساعد معرفة أسباب الدود الأسود فى البيت في منع ظهوره مرة أخرى بعد التمكن من القضاء عليه نهائيا حيث أن القضاء على العوامل والأشياء التى مكنته من الظهور يلعب دور كبير في القضاء عليه وعدم عودته نهائيا.



نعرض لكم أهم أسباب الدود الأسود فى البيت وأماكن تواجده داخل المنزل وكيف نطرده من البيت.

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وتتعدد أسباب الدود الأسود فى البيت من بينها وجود الرطوبة داخل الحمام أثناء الاستحمام ماء دافئ، مما يخلق أرضًا خصبة لتكاثر ذباب العفن والصرف، سيضع الذباب المصفاة بيضه داخل البالوعة أو على أرضية الدش وعندما يفقس هذا البيض تبدو اليرقات مثل الديدان السوداء الصغيرة.ومن أسباب الدود الأسود فى البيت الأخرى أنه يمكن أن ينتج بسبب العفن وفي أي مكان يوجد به ماء وكافٍ من الغبار أو الأوساخ أو حثالة الصابون ليأكلها.كيفية طرد الدود الأسود من البيتيبحث كثيرون عن كيفية طرد الدود الأسود من البيت حيث يصعب القضاء عليه بالطرق التقليدية، وتعرف الديدان السوداء باسم ديدان التصريف، وهي يرقات ذباب الصرف أو ذباب العثة، وتتحلل المواد العضوية وتتحول في غضون أسبوع إلى ذباب تصريف.افحص السدادات ونظف المصرفتجمع المصارف شبه المسدودة أو المسدودة الأوساخ والمواد العضوية مثل الشعر أو الفطريات أو الفراء و يجب أن تكون خطوتك الأولى هي التحقق مما إذا كان الصرف مسدودًا كليًا أو جزئيًا.قم بإزالة غطاء الصرف والتخلص من أي حطام، قد يكون من المفيد استخدام فرشاة أسنان أو أدوات معينة.يمكنك صب نصف جالون من الماء في البالوعة ومعرفة ما إذا كان الماء يستنزف ببطء، إذا كان الأمر كذلك، فحاول استخدام المكبس لإخراج الانسداد.في كثير من الأحيان، لا يكون التخلص من انسداد البالوعة أمرًا سهلاً، في مثل هذه الحالات يجب عليك الاتصال بسباك خبير، يمكنهم تنظيف الصرف بدون ضرر وبسرعة.يعتبر جل تنظيف الصرف مفيدًا أيضًا في إزالة المواد العضوية من جوانب الصرف وكل ما عليك فعله هو تركه لبضع ساعات ثم تنظيفه بالماء.قد يبدو الحفاظ على الحمام جافًا مهمة صعبة، ومع ذلك فمن الضروري منع الغزو والروائح والدود الأسود أو ذباب الصرف يترك البيئة إذا كانت جافة جدًا، لذلك كلما كان حمامك جافًا قل احتمال اكتشافك للديدان السوداء، نظرًا لأنها تنجذب إلى الرطوبة ، ويمكنك التفكير في استخدام مزيل الرطوبة بالإضافة إلى ذلك ، حاول ألا تترك حمامك مبللاً لفترات طويلة من الزمن، وافتح نافذة الحمام للسماح بتدوير الهواء، وعند تنظيف حمامك ، يجب أن تفكر في استخدام حمض الكربوليك في سائل التنظيف.هذه المادة الكيميائية الفعالة فعالة في سحق بيض اليرقات التي يمكن أن تكون على الأرض أو في البالوعة.القضاء على الدود الأسود فى البيتالقضاء على الدود الأسود فى البيت لا يكن باستخدام منظف الصرف أو فتاحة الصرف ، إلا أننا ننصح بعدم القيام بذلك، ويمكن أن تتآكل المواد الكيميائية القاسية وتتلف السباكة الخاصة بك، والشيء نفسه ينطبق على غليان الماء الساخن ، والذي يمكن أن يؤدي إلى تشقق المواد.يجب أن تصب الماء الساخن جدًا في البالوعة، واتبع ذلك بكوب من الخل الأبيض لقتل أي ديدان أو يرقات، وصودا الخبز هي مركب متعدد الأغراض يستخدم في المنزل لأسباب عديدة منها قتل الدود الأسود حيث يصنع محلول الخل وصودا الخبز خليطًا قويًا لتنظيف المصرف وإزالة أي انسداد وقتل يرقات الدودة السوداء.طريقة أخرىهي استخدام صابون الأطباق والتبييض امن خلال ستخدام نسبة متساوية من المبيض وصابون الأطباق السائل ، اصنع خليطًا يسكبه في البالوعة.لتحقيق أقصى قدر من الفعالية ، اترك المواد الكيميائية هناك لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، بعد ذلك يمكنك صب الماء الساخن لغسل السلايم والشحوم، وينصح بتوخي الحذر بشأن المكونات الموجودة في الرذاذ يجب التأكد من أنها آمنة للاستخدام في الداخل.للحصول على أفضل النتائج ، يجب رش حمامك به كل ليلة وإغلاق الباب والنوافذ، وافتح النوافذ في الصباح للسماح بدخول الهواء النقي الحمام وتطهيره من الراحة الكريهة والميكروبات بفضل أشعة الشمس .حساسية الحشرات أعراض انتبهي إليها.. وهكذا تحمى طفلكبسبب التغيرات المناخية.. حشرات تظهر لأول مرة.. تفاصيلإزالة مناطق تكاثر الدود الأسودبمجرد موت الديدان الموجودة يمكنك العمل على التخلص من مناطق تكاثرها، أولاً تحتاج إلى التخلص من أي مياه قذرة راكدة حول منزلك أو نظام الصرف الصحي، بعد ذلك استخدم الماء الساخن لفرك جوانب المصرف، ويمكنك العمل على المصرف المصاب أو جميع المصارف في منزلك كإجراء وقائي من ظهور الديدان السوداء مرة أخرى.يعد بلاط الحمام التالف هو المساحة المثالية لنمو الدود الأسود وأصلحها أو املأها بالإسمنت في أسرع وقت ممكن لمنع الذباب من وضع بيضها هناك ويمكن أن تكون مشكلات السباكة سببًا رئيسيًا للديدان السوداء في الحمام وافحص نظام السباكة لديك للتحقق من عدم وجود تسرب في الأنابيب والشقوق وما إلى ذلك ويمكن أن يساعدك سباك في هذا الأمر.أماكن الدود الأسود في البيتتساهم معرفة أماكن الدود الأسود في البيت بشكل كبير في القضاء عليه بشكل أسهل وأسرع ومنع تكونه مرة اخرى من خلال الحفاظ على جفاف هذه الأماكن وتنظيفها بشكل جيد جدا.يوجد الدود الأسود عادة في المناطق الرطبة التي تحتوي على بعض المواد العضوية وعلى سبيل المثال ، المصارف المنزلية ومرافق الصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار وأكوام السماد .تضع أنثى ذباب الصرف بيضها في المناطق الرطبة ، مثل الأماكن التي بها مياه راكدة ويأكلون المواد الحية المتحللة في الأنابيب ويميل الذباب إلى التغذي على البكتيريا والفطريات والكائنات الميكروبية الأخرى داخل أنابيب الصرف.يمكن أن تضع ذبابة الصرف ما يصل إلى 50 إلى 100 بيضة، إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة للتخلص من الدود الأسود أو ذباب الصرف ، فقد ينتهي بك الأمر بمشكلة خطيرة.منع الإصابة بالديدان السوداءالوقاية دائما خير من العلاج لذا فإن معرفة طرق منع الإصابة بالديدان السوداء من الأمور شديد الأهمية حيث يمكن أن يؤدي صب منظفات العفن القائمة على التبييض في البالوعة إلى منع الديدان من الفقس، وسيوفر لك هذا الوقت بينما تقوم بتنظيف الأنابيب الخلصة بك.يجب التأكد من خلو نظام السباكة من الأوساخ والتلوث والسدادات سيمنع الإصابة بالديدان السوداء، علاوة على ذلك إذا كان لديك كومة سماد ، يجب أن تفكر في نقلها بعيدًا عن السباكة الخاصة بك.كإجراء إضافي يمكنك استخدام خليط الخل وصودا الخبز لتنظيف البالوعة مرة أو مرتين في الشهر، بدلاً من ذلك ويمكنك استخدام صابون الأطباق والماء وفي كلتا الحالتين تعتبر النظافة أمرًا بالغ الأهمية في منع أي نوع من الإصابة بـ الحشرات الآفات المنزلية.ولحماية المنزل من ظهور الديدان السوداء قم بإغلاق أي نقاط دخول أو شقوق في الأنابيب، هذا يعني النوافذ وإطارات الأبواب والبلاط المكسور أيضًا.