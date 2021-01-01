طريقة تحضير الخبز الشامي بخطوات بسيطة

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الخبز الشامي

يعد الخبز الشامي من المخبوزات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، ويمكن إعداد الخبز الشامي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

وإليك طريقة تحضير الخبز الشامي للشيف نجلاء الشرشابي..

مقادير الخبز الشامي

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة سكر
رشة ملح

ماء للعجن

طريقة تحضير الخبز الشامي

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180

2- اخلطي المكونات الجافة معا

3- ضيفي الماء حسب الحاجة حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين

4- اتركي العجين ليختمر حوالي ساعة

5- شكلي الخبز على شكل كرات صغيرة

6- تفرد الكرات على شكل دوائر صغيرة

7- ضعي الخبز الشامي في الفرن حتى تمام الطهي

المصدر: elbalad

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