طريقة تحضير الخبز الشامي بخطوات بسيطة



الخبز الشامي الخبز الشامي

يعد الخبز الشامي من المخبوزات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، ويمكن إعداد الخبز الشامي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.



وإليك طريقة تحضير الخبز الشامي للشيف نجلاء الشرشابي..



مقادير الخبز الشامي

قد يعجبك أيضا...

3 كوب دقيق2 ملعقة كبيرة لبن بودرةملعقة كبيرة خميرة فوريةرشة سكررشة ملحماء للعجنطريقة تحضير الخبز الشامي1- سخني الفرن على درجة حرارة 1802- اخلطي المكونات الجافة معا3- ضيفي الماء حسب الحاجة حتى يتجانس القوام ويتشكل عجين4- اتركي العجين ليختمر حوالي ساعة5- شكلي الخبز على شكل كرات صغيرة6- تفرد الكرات على شكل دوائر صغيرة7- ضعي الخبز الشامي في الفرن حتى تمام الطهي