لوبتدوري على أكلة مميزة .. طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لوبتدوري على أكلة مميزة .. طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل

صورة الخبر: البيض الأومليت بالبصل
البيض الأومليت بالبصل

يعد البيض الأومليت من أجمل أنواع الأكلات السريعة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو العشاء أو إعداد السندوتشات المفضلة منها.

نقدم لكم طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة

مقادير البيض الأومليت بالبصل
6 بيضات
بصل مفروم
جبنة رومي مبشورة
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل
في طاسة سميكة على النار ضعي معلقة سمن وقبل أن تسيح ضعي بصلة مقطعة مكعبات صغيرة على النار حتى تدبل ويصبح لونها ذهبي فاتح.

* اخفقي البيض جيدا ثم ضيفي له البصل الذي سبق تحميره ويخفقا معا ثم ضعي البيض المخفوق بالبصل في طاسة ساخنة بها سمن أو زيت ساخن ويشكل البيض على هيئة قرص دائري.

* اقلبي البيض على الاتجاه الأخر بعد أن يتماسك وحافظي على شكل القرص الدائري له وانزلي البيض الأومليت بعد أن يصبح لونه ذهبي ويقدم مع العيش البلدي والسلطة أو المخلل أو يتم إعداد السندوتشات منه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لوبتدوري على أكلة مميزة .. طريقة عمل البيض الأومليت بالبصل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34208

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager