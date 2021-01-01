شاهد الفيديو الأول لتشكيل عصابي استولى على حسابات عملاء البنوك



تشكيل عصابي استولى على حسابات عملاء البنوك تشكيل عصابي استولى على حسابات عملاء البنوك

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن ضبط وزارة الداخلية تشكيلا عصابيا قام بالاستيلاء على أموال أحد البنوك.



وجاء في التقرير أن بعض عملاء البنوك أكدوا أن تلك العصابة أرسلت لهم رسائل على خلفية كونهم موظفين بالبنك ، وطلبوا منهم معلومات شخصية ، لتحديث بيناتهم .



ولفت التقرير إلى أن التشكيل العصابي نجح في اختراق عدد من الحسابات البنكية ، وإجراء معاملات بنكية عليها .

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وقال أحد المتهمين خلال التقرير إنهم قاموا باستدراج العملاء في جمع البيانات البنكية ، ومن بعدها الوصول للحسابات البنكية ، والشراء بها .وأشار التقرير إلى أن التشكيل العصابي قام بـ انشاء شركة توظيف وهمية ، وطلبوا من المتقدمين عمل بطاقات بنكية ، ومن ثم ارسلوا عليها المبالغ البنكية المسروقة ، بغرض التمويه .وعرض التقرير مجموعة من الصور الحية ، توضح لحظات سحب العصابة للمبالغ البنكية التابعة للعملاء .