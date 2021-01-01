عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن ضبط وزارة الداخلية تشكيلا عصابيا قام بالاستيلاء على أموال أحد البنوك.
وجاء في التقرير أن بعض عملاء البنوك أكدوا أن تلك العصابة أرسلت لهم رسائل على خلفية كونهم موظفين بالبنك ، وطلبوا منهم معلومات شخصية ، لتحديث بيناتهم .
ولفت التقرير إلى أن التشكيل العصابي نجح في اختراق عدد من الحسابات البنكية ، وإجراء معاملات بنكية عليها .
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التعليقات على شاهد الفيديو الأول لتشكيل عصابي استولى على حسابات عملاء البنوك
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