قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر بدأت بالفعل الموجة الرابعة لفيروس كورونا؛ وهذا يرجع للتراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»،: «الموجة الرابعة تشهد إصابات عائلات بأكملها، متابعا : «من كرم ربنا علينا إن 85% من الإصابات بسيطة، ولكن الحالات الشديدة تزداد مع زيادة الإصابات».
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التعليقات على تاج الدين: الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكلمها.. وهذا موعد ذروتها في مصر
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