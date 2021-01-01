ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “ما الحكم في رجل جمع بين المرأة وعمة أمها؟ علمًا بأن عمة الأم هي الزوجة الأولى، وإذا كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لها المهر؟ وهل تجب لها نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزوج؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى، بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".
الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج
وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود.
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التعليقات على هل يجوز الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب
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