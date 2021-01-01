هل الموت المفاجئ وانتشار الفساد من علامات الساعة الصغرى ؟

انتشرت في الآونة الأخيرة عدة ظواهر منها كثرة حالات الموت المفاجئ وحالات السرقة والقتل وتفشى الفساد في كل مكان وقال البعض إنها من علامات الساعة الصغرى أى أنها من العلامات الصغرى ليوم القيامة فهل هذه ظواهر العلامة الصغرى وماهى علامة الساعة الصغرى ؟ يجيب الدكتور عبد المعطى بيومى العميد السابق لكلية أصول الدين فيقول:
إن علامات الساعة الصغرى تدل على اقترابها والتي جعلها الله إنذارا لنا حتى يزداد المؤمنون يقينا بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن كثرة الفتن فيقول عليه السلام: يكون بين يدى الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا
فساد الخلق
وقد وصف النبى الفتن كقطع الليل المظلم حتى إن في الظلام يفتقد العبد الوجهة الصائبة ويكثر السقوط للفرد والجماعة، وفساد الخلق يقول الحديث الشريف "إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، قيل وما هي يارسول الله ؟قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه وجفاه أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشرب الخمر ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الامة أولها..فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، أو خسفا ومسخا " أخرجه الترمذى.
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