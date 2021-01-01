نفى محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كل ما تردد عن رغبة النادي بانسحاب الفريق الأول لكرة القدم من مسابقة كأس مصر، كرد على قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، 8 أشهر وغرامة قدرها نصف مليون جنيه بعد الواقعة التي حدثت مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
ووقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامة على شيكابالا وإيقاف لمدة 8 شهور بسبب مشاجرته مع أحمد مجاهد، بعد مباراة الفريق مع البنك الأهلي، في ختام الدوري، والاستعداد لتسليم درع الدوري للزمالك.
وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استعداد الزمالك لإصدار بيان للانسحاب من مسابقة كأس مصر كرد على قرار الجبلاية بإيقاف شيكابالا بالإضافة لحازم إمام الظهير الايسر للفريق 4 مباريات بسبب السلوك الغير رياضي.
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التعليقات على الزمالك: لن ننسحب من كأس مصر.. نسعى للفوز باللقب
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