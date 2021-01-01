الزمالك: لن ننسحب من كأس مصر.. نسعى للفوز باللقب

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نفى محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كل ما تردد عن رغبة النادي بانسحاب الفريق الأول لكرة القدم من مسابقة كأس مصر، كرد على قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، 8 أشهر وغرامة قدرها نصف مليون جنيه بعد الواقعة التي حدثت مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.



ووقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامة على شيكابالا وإيقاف لمدة 8 شهور بسبب مشاجرته مع أحمد مجاهد، بعد مباراة الفريق مع البنك الأهلي، في ختام الدوري، والاستعداد لتسليم درع الدوري للزمالك.



وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استعداد الزمالك لإصدار بيان للانسحاب من مسابقة كأس مصر كرد على قرار الجبلاية بإيقاف شيكابالا بالإضافة لحازم إمام الظهير الايسر للفريق 4 مباريات بسبب السلوك الغير رياضي.

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وانفرد موقع «الوطن سبورت» عبر مصدر داخل نادي الزمالك، بأن الزمالك مستمر في مسابقة كأس مصر، ولا أساس من الصحة لانسحاب الفريق من البطولة بعد القرارات التي تم إصدارها ضد لاعبي الفريق.وأكد الإتربي في تصريحات لبرنامج «جمهور الثالثة» الذي يتم بثه على قناة أون تايم سبورت 2 أن الزمالك لن ينسحب من بطولة كأس مصر، وأن الفريق مستمر في المشاركة في البطولة حتى النهاية.وأضاف نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: «الفريق الأبيض لن ينسحب من بطولة مهما كانت، مستمرين في كأس مصر، نسعى للفوز بالبطولة وأي بطولة نخوضها خلال الفترة المقبلة».وعن أزمة شيكابالا، قال الإتربي إنهم لن يفرطوا في حق الزمالك، وسيتخذون كل الإجراءات اللازمة للوقوف ضد هذه القرارات التي رفضها النادي في بيان رسمي.