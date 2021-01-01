اتحاد جدة: الأهلي لم يطلب التعاقد مع أحمد حجازي



أحمد حجازي أحمد حجازي

كشف أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، عن حقيقة طلب إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع المحترف الدولي المصري أحمد حجازي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ورد المتحدث الرسمي لاتحاد جدة في تصريح مُقتضب «للوطن سبورت» على حقيقة طلب الأهلي ضم أحمد حجازي حيث قال: «لا لم يطلب شيئًا من هذا القبيل».



أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد

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وكانت أنباء انتشرت تفيد بطلب الأهلي التعاقد مع أحمد حجازي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، حسم الأمر وكشف الحقيقة.