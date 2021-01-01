كشف أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، عن حقيقة طلب إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع المحترف الدولي المصري أحمد حجازي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ورد المتحدث الرسمي لاتحاد جدة في تصريح مُقتضب «للوطن سبورت» على حقيقة طلب الأهلي ضم أحمد حجازي حيث قال: «لا لم يطلب شيئًا من هذا القبيل».
أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد
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التعليقات على اتحاد جدة: الأهلي لم يطلب التعاقد مع أحمد حجازي
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