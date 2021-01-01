أحمد مجاهد: «أنا أهلاوي».. ومن الوارد تخفيف أو إلغاء عقوبة شيكابالا



أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه من الوارد تخفيف، أو إلغاء عقوبة محمود شيكابالا، كابتن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد إصدار قرار بإيقافه 8 شهور، وتغريمه 500 ألف جنيه، لذلك على مسؤولي القلعة البيضاء تقديم التماس ثم الاستئناف، وعليهم التحرك في جميع درجات التقاضي لدى لجنة الانضباط بالجبلاية.



أحمد مجاهد: شيكابالا ابن من أبناء اتحاد الكرة

وأضاف أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا ابن من أبناء اتحاد الكرة، لا سيما أنه لاعب منتخبات، وأنا لست ضده كما يقول البعض بعض إعلان إيقافه 8 شهور، أخذ الحق حرفة، والكابتن حسين لبيب بيعرف ياخد اللي هو عايزه بدون ضجيج».



أحمد مجاهد: رغم أهلاويتي الزمالك كسب الدوري

وأكمل أحمد مجاهد:« رغم أهلاويتي الزمالك كسب الدوري، وأخويا بيقولي أصحابه سألوه أنت متأكد أن أخوك مش زملكاوي».

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أحمد مجاهد: هجوم جماهير الأهلي مش في دماغيوأشار رئيس اللجنة الثلاثية:«كم الهجوم عليا من جمهور الأهلي لا يوصف، ولا في دماغي، أنا أعمل للصالح العام، ولمصلحة جميع الأندية».وأردف مجاهد:« سيتم تطوير الفار بالموسم الجديد، ولو الأهلي والجيش طلبوا حكام أجانب في السوبر هنشوف بس في مشاكل عشان كورونا واحنا معندناش مشكلة، لا يوجد وقت لظهور الحكام الأجانب في كأس مصر».