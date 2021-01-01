أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه فى إطار بناء الثقة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية التى تنتهجها القوات المسلحة تجاه المتقدمين لشرف الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية؛ فقد تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالادعاء بقدرتهم على مساعدة المتقدمين فى اجتياز اختبارات القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية مقابل مبالغ مالية.
وأضاف المتحدث العسكرى أنه هذا الإطار تحذر القوات المسلحة من الانسياق وراء تلك الادعاءات الكاذبة، وعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، علمًا بأن القانون سيطال كل من يقدم على هذا العمل سواء بقبوله أو اللجوء إليه.
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التعليقات على القوات المسلحة تحذر المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال
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