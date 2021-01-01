أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للمسافرين للحصول علي لقاح فيروس كورونا بغرض السفر، والمخصص لهم لقاحات جونسون اند جونسون، واسترازينكا، وفايزر وغيرها من اللقاحات.
الصحة تحدد 3 فئات لتلقيهم لقاح كورونا لأغراض السفر
وحددت الصحة، المواطنين المعنين بأغراض السفر، موضحة أن الفئات ذات الأولوية للحصول على الجرعات هم المسافرين لأغراض (العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي) وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
و في حالة تلقي اللقاح مسبقًا وهناك رغبة في الحصول على جرعات تنشيطية لأغراض السفر، يتم التسجيل عن طريق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وإمدادها بالبيانات المطلوبة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الصحة تحدد 3 فئات لتلقي لقاح كورونا المعتمد والمخصص لأغراض السفر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق