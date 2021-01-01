الصحة تحدد 3 فئات لتلقي لقاح كورونا المعتمد والمخصص لأغراض السفر

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صورة الخبر: وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان


أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات التسجيل للمسافرين للحصول علي لقاح فيروس كورونا بغرض السفر، والمخصص لهم لقاحات جونسون اند جونسون، واسترازينكا، وفايزر وغيرها من اللقاحات.

الصحة تحدد 3 فئات لتلقيهم لقاح كورونا لأغراض السفر
وحددت الصحة، المواطنين المعنين بأغراض السفر، موضحة أن الفئات ذات الأولوية للحصول على الجرعات هم المسافرين لأغراض (العمل بالخارج، أو العلاج بالخارج، أو الدراسة بالخارج سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي) وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

و في حالة تلقي اللقاح مسبقًا وهناك رغبة في الحصول على جرعات تنشيطية لأغراض السفر، يتم التسجيل عن طريق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة وإمدادها بالبيانات المطلوبة.

و بالنسبة لتطعيم المسافرين لأغراض التعليم والمنح والبعثات الدراسية بالخارج يتم توفير التطعيم من خلال مركز تلقي اللقاحات المخصص لهذا الشأن بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بحي السفارات بمنطقة مدينة نصر، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان مركزًا للتطعيم بذلك المقر للتسهيل على المسافرين لأغراض السفر، بعد حصولهم على تصريح الدراسة بالخارج.

وبالنسبة للمواطنين المسافرين لأغراض العلاج بالخارج يمكنهم أيضًا التقدم بطلب رسمي موثق بمركز خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وستتم عليه التطعيم في اقل من 48 ساعه.

وأوضحت الوزارة الخطوات كالتالي:-

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني، الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال هذا الرابط .
https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة، واختيار تطعيم بغرض السفر.

المصدر: elbalad

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