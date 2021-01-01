أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف والدهني والعادي.. جربيها بنفسك



ماسكات طبيعية للشعر الجاف والدهني والعادي ماسكات طبيعية للشعر الجاف والدهني والعادي



أفضل ماسكات طبيعية للشعر الدهني والجاف من مطبخك يمكنها علاج كافة مشاكل الشعر جربيها بنفسك يمكنها ان تساعد فى علاج كافة أنواع الشعر سواء شعر جاف أو دهنى أو شعر عادى أغلبها مكونات متوفرة من مطبخك لن تكلفك الكثير جربيها بنفسك وستدهشين بالنتيجة





1-أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف



من الجفاف إلى البهتان إلى الزيوت الزائدة فى الشعر يمكنك علاج مشاكل الشعر الجاف لتعزيز اللمعان وذلك باستخدام البيض وزيت جوز الهند وزيت الزيتون البكر الممتاز

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-قناع زيت جوز الهند وزيت الزيتونمكونات:1 بيضة نيئة1 ملعقة طعام زيت جوز الهند1 ملعقة طعام زيت زيتونالخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف :1-يمزج زيت جوز الهند وزيت الزيتون والبيض.2-ضعي المزيج على الشعر الجاف ، مع التركيز على الأطراف والجذور ، ثم غطي شعرك بقبعة الاستحمام التي تستخدم لمرة واحدة واتركي الماسك يعمل لمدة ساعة على الأقل.3-اشطفي القناع بالماء البارد إلى الفاتر.4- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد ، وتأكدي من ازالة القناع تمامًا.فتاة ذات منحنيات تتميز بقناع شعر DIY لتعزيز اللمعان والترطيب وتعزيز نمو الشعر وتقليل الزيت باستخدام العسل وخل التفاح واللبن.زبادي + خل التفاح + عسل-قناع الزبادى وخل التفاح أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجافمكونات:1/2 كوب زبادي عادي1 ملعقة صغيرة خل التفاح1 ملعقة صغيرة عسلالخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف :تُمزج وتخلط جميع المكونات في وعاء.دلكي المزيج على فروة الرأس ، بدءاً من الجذور وصولاً إلى أطراف شعرك.ارفعي شعرك وغطيه بقبعة استحمام يمكن التخلص منها واتركي القناع لمدة 15 دقيقة على الأقل.اشطفيه بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.2-أفضل ماسكات طبيعية للشعر العادىتعد الفراولة وزيت جوز الهند من أفضل العلاجات للشعر العادى فكلاهما يساعد على ترطيب الشعر وحماية أطرافه من التقصف-قناع زيت جوز الهند والفراولةمكونات:فراولةزيت جوز الهندالخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للشعر العادى1- امزجى جميع المكونات حتى يتكون مزيج متجانس تماما .2-ضعي المكونات على وجهك بالتساوي على الشعر المبلل ، وثبتيه لأعلى ، وغطيه بغطاء دش يمكن التخلص منه واتركيه لمدة 10 دقائق.3-اشطفي جيدًا بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.- قناع أفوكادومكونات:بيضأفوكادو مبشورالخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية1-يُهرس الأفوكادو ويُمزج في صفار البيض.2-ضعي القناع على رأسك بالكامل ، وثبتي شعرك ، وغطيه بغطاء دش يمكن التخلص منه واتركيه لمدة 15 دقيقة.3-اشطفي جيدًا بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.تساقط السعر3-ماسكات طبيعة للعناية بأنواع الشعر المختلفةتساعد مكونات تلك الأقنعة فى المساعدة لتحفيز نمو الشعر-قناع المانجو وزيت الزيتونمكونات:1 مانجو ناضجة2 ملاعق كبيرة زيت زيتونالخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة1-قشري المانجو ثم قطعيه إلى مكعبات واهرسيه جيدًا ثم نضيف زيت الزيتون ونخلط.2-دلكي فروة رأسك لمدة 3 دقائق ، ثم وزعيه بالتساوي على باقي شعرك.3-ثبتي شعرك وغطيه بقبعة استحمام تستخدم لمرة واحدة لمدة 30 دقيقة.4-اشطفي جيدًا بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.مكونات:1 موزة متوسطة الحجم1 ملعقة كبيرة عسلالخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة1-اهرسي الموز في وعاء حتى يصبح ناعمًا ، ثم أضيفي العسل.2-ضعي المزيج على شعر جاف أو رطب قليلاً ، ثم ارفعي الشعر وغطيه بغطاء دش يمكن التخلص منه.3-اتركي القناع على شعرك لمدة 25 دقيقة.4-اشطفي جيدًا بالماء الفاتر ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كما تفعلين عادةً.علاج الشعر الجاف بوصفات طبيعية.. الموز و العسل أبرزها5 أطعمة للسيطرة على تساقط الشعر-قناع زيت الخروع للشعراستخدمه لعلاج: فروة الرأس الجافة والقشرة. يوصي بهذا القناع ، لأن زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية التي ترطب ولها خصائص مضادة للميكروبات تجعله علاجًا جيدًا لفروة الرأس الجافة وقشرة الرأس.مكونات:1 ملعقة صغيرة زيت الخروع.الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة :1- ضعى زيت الخروع المعصور في وعاء صغير ثم سخنيه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ.2- يجب أن تكون دافئة وليست ساخنة و باستخدام أطراف أصابعك ، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك و أسفل جذع الشعر واتركيه لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه جيدًا ، ثم اغسليه بالشامبو.-القرفة وزيت جوز الهندمكونات:1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة :1-تعمل التوابل على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته ، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية2-تمزج المكونات معًا جيدًا. ضعي القناع على جذورك وجزء من شعرك ، ودلكي فروة رأسك.3- اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.-قناع زيت جوز الهند والليمون والزبادي والبيضمكونات:1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة :استخدمه لعلاج: الشعر الجاف يحتوي القناع على الكثير من الفيتامينات لتغذية الشعر، بالإضافة إلى احتوائه على مكونات مرطبة مثل زيت جوز الهند والزبادي.المكونات :1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهندعصير ليمونة1/2 كوب زبادي1 بيضة.الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة :1-تمزج جميع المكونات معًا في وعاء حتى تمتزج جيدًا.2- استخدمي أطراف أصابعك لتطبيقه من فروة الرأس حتى أطرافك.3- قومى بتغطيته بمنشفة دافئة أو غطاء استحمام لحبس الحرارة الطبيعية من فروة الرأس.4-اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.5- اشطفي جيدًا بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد.