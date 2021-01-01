جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير لفائف اللحمة بالكريمة



لفائف اللحمة بالكريمة لفائف اللحمة بالكريمة



اللحمة من الأطعمة المميزة على السفرة، وتفضل الكثير من السيدات تقديم اللحمة بطرق مختلفة وشهية لأسرتها، لذلك نقدم لكي بعض الطرق اللذيذة لإعداد اللحمة في المنزل.









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مقادير لفائف اللحمة بالكريمةشرائح لحم ستيكمشرومفلفل الواندقيقبصلثومكريمة لبانيجبنة ريكفوردزبدةزعتر مفرومملحفلفل اسودزيتمستردةخيار مخللطريقة تحضير لفائف اللحمة بالكريمة1- ضعي البصل والثوم المفروم في طاسة بها زبدة على النار حتى يحمر2- ضيفي شرائح المشروم وملح وفلفل وزعتر مفروم والفلفل الألوان ويفرم جيدا الخليط في كبة كهربائية3- ترص شرائح اللحم باستخدام مطرقة اللحم وتتبل بالدقيق ويوضع بداخلها الحشو المفروم وتلف وتغلق بخلة أسنان4- في طاسة ضيفي بها زيت ساخن على النار حتى تحمر اللحمة من الجهتين5- ثم تضاف إليها الجبنة الريكفورد والكريمة اللباني ونخلطها جيدا وتقدم مع لفائف اللحم