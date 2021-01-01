شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا



حركة طالبان حركة طالبان



يبدو إن حركة طالبان ستواجه أيام صعبة لن تجعلها تهنأ بحكم أفغانستان منفردة، وذلك بعد استيلائها على السلطة منتصف الشهر الجاري بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من قصره دون قتال.



يسعى قادة أفغان بارزين، لإجراء محادثات مع طالبان، في اجتماع قد يعقد خلال أسابيع، وذلك في محاولة لمواجهة استئثار طالبان بالسلطة في البلاد، وتأكيدهم إنها ليست الوحيدة التي يحق لها إدارة البلاد.



وقالت وكالة رويترز، إن القادة يسعون لتشكيل جبهة جديدة لإجراء مفاوضات مع طالبان بشأن الحكومة المقبلة للبلاد.

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زعيمان في مواجهة طالبان .. نور ودوستموذكر خالد نور، نجل الزعيم الأفغاني عطا محمد نور ، الزعيم ذائع الصيت في إقليم بلخ بشمال أفغانستان، إن المجموعة التي تريد الوقوف في موازاة طالبان، تتألف من الزعيم الأوزبكي المخضرم عبد الرشيد دوستم، وآخرين يعارضون استيلاء طالبان على السلطة.وقال نور (27 عاما) لرويترز -في مقابلة من مكان لم يكشف عنه- :"نفضل التفاوض مع طالبان بشكل جماعي لأننا نريد حل مشكلة أفغانستان لكن ليس بمفردنا".أضاف نور: "لذلك، من المهم أن تشارك القوى السياسية بأكملها في البلاد ، خاصة الزعماء التقليديين ، أصحاب السلطة والذين لديهم دعم شعبي".هرب كل من عطا محمد نور ودستم ، على مدى أربعة عقود من الصراع في أفغانستان ، عندما سقطت مدينة مزار شريف في شمال البلاد،دون قتال، في يد حركة طالبان.ومع ذلك ، فإن المناقشات في الغرف المغلقة، تعد علامة على عودة الزعامات السياسية التقليدية إلى الحياة بعد سيطرة طالبان على السلطة.