"تويتر" يجعل إحدى خدماته الجديدة بمقابل مادي

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"تويتر" يجعل إحدى خدماته الجديدة بمقابل مادي

أعلن تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحويل إحدى خدماته وجعلها بمقابل مادي يحول إلى أصحاب المحتوى مباشرة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" أن تويتر طرحت تقنية "سبيسز" الجديدة مدفوعة الأجر، والتي يحصل من خلالها أصحاب المحتوى والمبدعين على رسوم مقابل الوصول إلى الدردشات الصوتية.

وكانت شركة "تويتر" قد بدأت في قبول الطلبات لهذه الميزة الجديدة، منذ يونيو/حزيران، الماضي، ولكن لم تقم بتفعيلها إلا الآن.

وسيعمل الإصدار الأول من تلك الخدمة المدفوعة الأجهزة على الإصدار الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، ووعدت بأن يتم تطبيقها على باقي الإصدارات قريبا.

وسيقتصر تفعيل تلك الميزة على أولئك المبدعين الذين سبق وتقدموا بطلبات الحصول على خدمة "سبيسز" مدفوعة الأجر.

وقررت تويتر أن تمنح أصحاب المحتوى نسبة 97% لأول 50 ألف دولار يجنونها من تلك الخدمة، وستنخفض النسبة بعد ذلك إلى 80% لمن سيجني أرباحا أكثر من 50 ألف دولار.

​ويمكن لأصحاب المحتوى والمضيفين أيضًا تحديد أسعار التذاكر الخاصة بهم، واختيار عدد التذاكر التي يجب إتاحتها.

المصدر: سبوتنيك

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