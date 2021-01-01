"تويتر" يجعل إحدى خدماته الجديدة بمقابل مادي

أعلن تطبيق التدوين المصغر "تويتر" تحويل إحدى خدماته وجعلها بمقابل مادي يحول إلى أصحاب المحتوى مباشرة.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" أن تويتر طرحت تقنية "سبيسز" الجديدة مدفوعة الأجر، والتي يحصل من خلالها أصحاب المحتوى والمبدعين على رسوم مقابل الوصول إلى الدردشات الصوتية.
وكانت شركة "تويتر" قد بدأت في قبول الطلبات لهذه الميزة الجديدة، منذ يونيو/حزيران، الماضي، ولكن لم تقم بتفعيلها إلا الآن.
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