استشاري نفسي يحذر: الصبارة الراقصة تسبب هلاوس للأطفال .. فيديو

آخر الأخبارالأسرة والطفل › استشاري نفسي يحذر: الصبارة الراقصة تسبب هلاوس للأطفال .. فيديو

صورة الخبر: الصبارة الراقصة
الصبارة الراقصة

نفى الدكتور محمد هاني، استشاري نفسي، صحة ما تردد عن "الصبارة الراقصة" أنها تعالج تأخر النطق لدى الأطفال، وتقلل من فرط الحركة، معقبا: "الصبارة دي بتعمل مخاطر كبيرة".



وأضاف الدكتور محمد هاني خلال لقائه لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن "الصبارة الراقصة" سببت الكثير من مشاكل النطق عند الأطفال، مثل إصدار أصوات غريبة ، وهمهمات غير مفهومة.



وأشار " هاني" إلى أن " الصبارة الراقصة " جماد وقد يحدث للطفل أن يطلب من والديه أن تتكلم معه الحائط وغيرها من الأشياء الجامدة، على غير اقتناع منه على سبب عدم الاستجابة لغيرها من الأشياء.



وتابع " هاني" أن الصبارة لا تمثل خطرا على الأطفال في عمر ما فوق العشر سنوات، والخطورة تحدث للأعمار الأقل، وتحدث على شكل هلاوس وتخيلات.


وواصل: هناك بعض الأطفال يخافون من لعبة الصبارة، وتسبب قلة ثقة وضعف شخصية للطفل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استشاري نفسي يحذر: الصبارة الراقصة تسبب هلاوس للأطفال .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67510

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager