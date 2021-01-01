نفى الدكتور محمد هاني، استشاري نفسي، صحة ما تردد عن "الصبارة الراقصة" أنها تعالج تأخر النطق لدى الأطفال، وتقلل من فرط الحركة، معقبا: "الصبارة دي بتعمل مخاطر كبيرة".
وأضاف الدكتور محمد هاني خلال لقائه لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن "الصبارة الراقصة" سببت الكثير من مشاكل النطق عند الأطفال، مثل إصدار أصوات غريبة ، وهمهمات غير مفهومة.
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التعليقات على استشاري نفسي يحذر: الصبارة الراقصة تسبب هلاوس للأطفال .. فيديو
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