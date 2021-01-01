استشاري نفسي يحذر: الصبارة الراقصة تسبب هلاوس للأطفال .. فيديو



الصبارة الراقصة الصبارة الراقصة

نفى الدكتور محمد هاني، استشاري نفسي، صحة ما تردد عن "الصبارة الراقصة" أنها تعالج تأخر النطق لدى الأطفال، وتقلل من فرط الحركة، معقبا: "الصبارة دي بتعمل مخاطر كبيرة".







وأضاف الدكتور محمد هاني خلال لقائه لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن "الصبارة الراقصة" سببت الكثير من مشاكل النطق عند الأطفال، مثل إصدار أصوات غريبة ، وهمهمات غير مفهومة.

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وأشار " هاني" إلى أن " الصبارة الراقصة " جماد وقد يحدث للطفل أن يطلب من والديه أن تتكلم معه الحائط وغيرها من الأشياء الجامدة، على غير اقتناع منه على سبب عدم الاستجابة لغيرها من الأشياء.وتابع " هاني" أن الصبارة لا تمثل خطرا على الأطفال في عمر ما فوق العشر سنوات، والخطورة تحدث للأعمار الأقل، وتحدث على شكل هلاوس وتخيلات.وواصل: هناك بعض الأطفال يخافون من لعبة الصبارة، وتسبب قلة ثقة وضعف شخصية للطفل.