تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل "ويندوز"، وهو "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.
وذكر موقع Windows Latest أنه من المقرر أن تبدأ شركة مايكروسوفت طرح الإصدار الكامل من "ويندوز 11" خريف العام الحالي، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا نادالا.
وأشار نادالا إلى أن "النسخ التجربية من نظام التشغيل ويندوز 11، حظيت بشعبية كبيرة، إذ يتم تحميلها من قبل المستخدمين أكثر من أية إصدارات أخرى لأنظمة تشغيل الحواسب".
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن التحديث الجديد من نظام تشغيل مايكروسوفت فقد الكثير من الميزات التي اعتاد عليها مستخدموه.
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التعليقات على أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن الفئات والأجهزة، التي ستحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".
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