"مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن الفئات والأجهزة، التي ستحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".
وأوضحت الشركة الأمريكية، بحسب تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الأجهزة المزودة بمعالجات قديمة الطراز، لن تتمكن من الحصول على تحديثات "ويندوز 11" الجديدة.
ولكن طمأنت مايكروسوفت أولئك الذين يمتلكون حواسيب بمعالجات قديمة الطراز، بقولها إنهم قد لا يحصلون على "ويندوز 11"، ولكن سيحصلون تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.
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