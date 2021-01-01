"مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

صورة الخبر: "مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"
"مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن الفئات والأجهزة، التي ستحرم من تحميل نظام تشغيلها الجديد "ويندوز 11".

وأوضحت الشركة الأمريكية، بحسب تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن الأجهزة المزودة بمعالجات قديمة الطراز، لن تتمكن من الحصول على تحديثات "ويندوز 11" الجديدة.

ولكن طمأنت مايكروسوفت أولئك الذين يمتلكون حواسيب بمعالجات قديمة الطراز، بقولها إنهم قد لا يحصلون على "ويندوز 11"، ولكن سيحصلون تحديثات وترقيات أمان مستمرة ولأنظمة التخزين السحابي.

واضطرت "مايكروسوفت" إلى اتباع هذه الخطوة، حتى لا تقع في مشكلة قانونية، إذا ما تسبب نظام التشغيل الجديد في إحداث أي مشاكل في أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات الأقدم، بسبب المهام الثقيلة الموجودة على نظام تشغيل "ويندوز 11".

تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق النسخة الكاملة من أحدث إصداراتها من نظام التشغيل "ويندوز"، وهو "ويندوز 11"، بحلول الخريف المقبل.

وتم تقديم "ويندوز 11"، في يونيو/حزيران 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة، وعدد هائل من الميزات الجديدة والمتقدمة.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "مايكروسوفت" تعلن عن الفئات المحرومة من "ويندوز 11"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24338

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager