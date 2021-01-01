

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Realme 8i تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Realme 8i

في ظل استعداد شركة ريلمي للإعلان عن الهاتف Realme 8i، ظهر الآن تسريب جديد يعطينا نظرة كاملة عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها هذا الهاتف القادم والتي تؤكد أنه سيضم مواصفات أقل من الموجودة في باقي هواتف هذه السلسلة والتي تم إطلاقها في النصف الأول من هذا العام، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على أبرز ما ورد في التسريب.



المواصفات الرئيسية للهاتف Realme 8i



يشير التسريب الجديد إلى أن الهاتف Realme 8i سيتوفر مع شاشة IPS LCD حجمها 6.59 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G96 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أنه سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0.

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هذا الهاتف القادم من ريلمي سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه سيحتوي على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.وبخصوص البطارية فستصل بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع (لم يتم الكشف عن سرعة الشحن السريع)، بالإضافة إلى أن الهاتف Realme 8i سيضم منفذا مخصصا لزيادة مساحة التخزين الداخلية وسيضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب كما أنه سيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعمه لخاصية NFC.لم يتم الكشف عن الأسعار ومواعيد التوافر، ولكن نتوقع أن تخرج الشركة في الأيام المقبلة وتكشف عن تفاصيل تخص هذا الهاتف ومع ذلك لا تنسوا العودة إلينا عندما يتم الإعلان بشكل رسمي عن الهاتف Realme 8i لمعرفة الأسعار والمواصفات الرسمية.