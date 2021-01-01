

هواتف Google Pixel 6 تدعم مستشعر بصمة مدمجا في الشاشة هواتف Google Pixel 6 تدعم مستشعر بصمة مدمجا في الشاشة

في الفترة الماضية كشفت شركة Google عن بعض التفاصيل التي تخص الهاتفين Google Pixel 6 وPixel 6 Pro، والآن أكد السيد Hiroshi Lockheimer نائب رئيس شركة جوجل أن سلسلة هواتف Pixel 6 Series ستحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة بدلا من الخلف كما موجود في هواتف Pixel 5.



قام Lockheimer بنشر تغريدة على تويتر تظهر موضع قارئ بصمات الأصابع على Pixel 6 Pro وهو منشور قام بحذفه بعد فترة وجيزة، وتوضح الصورة أن مستشعر البصمة سيتواجد في نفس موقع هواتف Galaxy S21.



وتشير هذه التغريدة أيضا إلى أن الهاتف Google Pixel 6 Pro سيصل مع شاشة بدقة 3200×1440 بكسل وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G وسيضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة وسيتم تحديث نظام الكاميرا الخلفية عن الجيل السابق Pixel 5 Series، كما أن هذه الهواتف ستتوفر مع تصميم صناعي جديد.

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ووفقا للتسريبات السابقة فإن الهاتف Pixel 6 سيصل مع شاشة بحجم 6.4 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز وسيدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، بينما سيتوفر إصدار Pro مع شاشة بحجم 6.7 بوصة وبجودة QHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز وسيدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى أن هواتف Google Pixel 6 سيتم تشغيلها بمعالج جديد يسمى Google Tensor وبنظام Android 12 وستحصل على 5 سنوات من تحديثات البرامج من بينها 4 سنوات من تحديثات Android الرئيسية.