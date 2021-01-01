

نتفليكس تطلق لعبتين Stranger Things لأجهزة Android نتفليكس تطلق لعبتين Stranger Things لأجهزة Android

أعلنت اليوم شركة Netflix المتخصصة في إنتاج الأفلام والمسلسلات عن دخولها لسوق الألعاب بشكل رسمي حيث قامت بطرح لعبتين استنادا إلى مسلسل Stranger Things لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android في بولندا، وأكدت أنها ستتوفر لجميع المستخدمين حول العالم في وقت لاحق من هذا العام.



ألعاب Stranger Things: 1984 وStranger Things 3 التي تم طرحها بواسطة شركة نتفليكس ستكون عبارة عن جزء من الخطوات الأولى التي تتخذها الشركة للمنافسة بقوة في سوق الألعاب وإضافة ألعاب فيديو إلى خدمة البث المباشر الخاصة بها، مع العلم بأن هذه الألعاب متاحة بدون تكلفة للمشتركين في خدمة الأفلام والمسلسلات ولن تحتوي على إعلانات أو مدفوعات إضافية.



وعلاوة على ذلك فإن ألعاب Stranger Things 1984 وThings 3 ليست حديثة الإنشاء حيث تم تطويرها ونشرها بواسطة شركة BonusXP وتم إطلاقها في عامي 2017 و2019 كجزء من غزوات Netflix الأولى في قطاع الألعاب ولكن الآن أصبحت مملوكة بالكامل لشركة الإنتاج الأمريكية وسيتم نشرها على فترات للمستخدمين حول العالم كجزء من خدمة بث الألعاب.

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وبالنسبة لشركة Netflix فقد أكدت أن هذا الرهان مهم للغاية لأنه يعتبر استثمارا لزيادة الاحتفاظ بالمشتركين الحاليين وزيادة عدد المشتركين في المستقبل حيث تعمل على تقديم حافز إضافي لجذب مشتركين جدد، وذلك بسبب الخسارة التي تعرضت لها نتفليكس حيث خسرت حوالي 430 ألف عميل في أكثر الأسواق ربحية في الربع الثاني، وزادت قاعدتها فقط بمقدار 1.5 مليون عميل مقارنة بـ 12.4 مليون في Disney+.