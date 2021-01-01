

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M32 5G مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M32 5G

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف Galaxy M32 في شهر يونيو الماضي، قامت الآن شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Samsung Galaxy M32 5G مع مواصفات مختلفة تماما حيث يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس ويضم كاميرات خلفية أقل من الموجودة في الهاتف السابق وشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز فقط بدلا من 90 هرتز، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Galaxy M32 5G بالتفصيل.



مواصفات الهاتف

تم تصميم الهاتف Samsung Galaxy M32 5G حول شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، كما أن هذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، أما بالنسبة للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف الجديد يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.



معالج هذا الهاتف يأتي من فئة MediaTek Dimensity 720 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أن الهاتف Galaxy M32 5G يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1 ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.



وعلاوة على ذلك فإن الهاتف Galaxy M32 5G الجديد من سامسونج يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى فهذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD (يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت) بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يدعم استشعار القرب الافتراضي ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.

قد يعجبك أيضا...

سعر الهاتف Samsung Galaxy M32 5Gالهاتف Galaxy M32 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتداء من يوم 2 سبتمبر بسعر يبدأ من 280 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى 310 دولارات للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.