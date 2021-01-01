

كمارو 2023 ZL1 ستأتي بأجزاء كاديلاك بلاك وينج! كمارو 2023 ZL1 ستأتي بأجزاء كاديلاك بلاك وينج!

المربع نت – وفقاً لأحدث التقارير، فإن شفروليه تعمل على تطوير سيارة كمارو ZL1 الرائدة والتي ستحصل على عدد من الترقيات لعام 2023، وفي حين تم إجراء عدد قليل من التعديلات على موديل 2022، إلا أنه يُتوقع أنها ستحصل على قطع من كاديلاك CT5-V بلاكوينج لموديل 2023.



التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ كمارو ZL1 2023 أثناء اختبارها مؤخراً وتم مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقاً للتقارير فإن مصادر داخل جنرال موتورز أقرت أن موديلات 2023 و2024 الأخيرين من الجيل السادس من كمارو ستكون أكثر قوة من أي وقت مضى.



ومن بين المزايا الرئيسية في كاديلاك CT5-V بلاكوينج، المحرك V8 LT4 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر، ونظام التعليق MagneRide، وأقراص المكابح الاختيارية بريمبو من السيراميك الكربوني، في حين لم تكشف التقارير القطع التي ستحصل عليها كمارو، لكنها تُشير إلى أن الثلاثة مزايا مُحتملة، ويُذكر أن ZL1 الحالية تحتوي على نظام تعليق ديناميكي MultiMatic، مما يعني أنه لا يُمكن للمالكين تعديل إعدادات التعليق الخاصة بها.

وفي الختام، يتمتع المحرك V8 LT4 سالف الذكر بقوة أكبر بقليل من محرك ZL1 حيث يولد قوة 668 حصان مقارنة بـ 650 حصان في كمارو، ولا توجد تفاصيل أخرى معروفة عن كمارو ZL1 2023 في الوقت الحالي، لكن اللقطات التجسسية تُظهر تميزها بجناح خلفي فريد أكبر بقليل من الطراز الحالي.



