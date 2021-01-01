

أسعار ومواصفات MG 6 موديل 2022 أسعار ومواصفات MG 6 موديل 2022

أعلنت مجموعة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في مصر، عن أسعار فئات MG 6 موديل 2022 وتراوحت الأسعار بين الفئة الأولى 298 ألف جنيه، والفئة الثانية 313 ألفاً والثالثة 333 ألفاً.



مواصفات MG 6 موديل 2022



وتأتي MG 6 مواصفات الفئة الاعلى للسيارة نمط سيدان، بسعة محرك 1500 (سي سي)، وناقل حركة اتوماتيك، بعدد النقلات 7، والعزم الأقصى 250/1700-4300 ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة)، وقوة محرك 169 حصان، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم خلال 9.8 ثانية.

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متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.8 لتر/100 كم، سعة خزان الوقود 50 لتر، السرعة القصوى للسيارة 190 كم.وتتميزMG 6 بعوامل أمان من وسائد هوائية للسائق، والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP.وبها جنوط رياضية مقاس 18، وكراسي كهربائية، فوانيس ضباب امامية، مرايات جانبية كهربائية، ويمكن طي المرايات الجانبية كهربائيا، كما يوجد بها إشارات بالمرايات الجانبية، وإضاءة المصابيح زنون.كما يوجد بها إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، سبويلر خلفي، ووسائل رفاهية من مشغل اقراص مدمجة MP3/DVD، مدخل AUX وUSB، وبلوتوث، ومساند رأس أمامية وخلفية، بالإضافة إلى زجاج كهرباء أمامي وخلفى، التحكم بالزجاج بلمسة واحدة.وأيضًا التحكم في ارتفاع كرسي السائق اتوماتيك، وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك بزر، وفتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية،كمبيوتر رحلات،عجلة قيادة إلكتروني يمكن التحكم بها.وتشمل كذلك على مثبت سرعة، وعجلة قيادة من الجلد، وإنذار في حالة عدم غلق السيارة، ومسند يد أمامي مكيف، مسند يد خلفى حامل اكواب، غطاء للشنطة الخلفية، درج تخزين أمامي مكيف.وتبلغ مساحة الشنطة الإجمالية 424 سم، كما تضم مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية، ومساحات زجاج خلفية، وحزام أمان خلفي.