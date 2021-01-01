

تعرف على أسعار ستروين C5 موديل 2022 في مصر تعرف على أسعار ستروين C5 موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة ستروين ، عن طرح موديل 2021 ، من طراز C5 إير كروس، والتى تنتمى الى فئة السيارة الـsuv فى نهاية العام الماضى ، ولكن مع بداية شهر فبراير من هذا العام قامت الشركة بطرح تعديلات جديدة على الطراز كموديل 2022.



وكانت قد طرحت ستروين ثلاث فئات سعرية مختلفة من السيارة C5 إير كروس موديل 2022 ، وهم الفئة الأولى Live و الفئة الثانية Feel و الفئة الثالثة Shine ، داخل السوق المحلى المصرى .



ابعاد ستروين C5 2022

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 ، بطول 4.5 متر وعرض 2 متر وارتفاع 1.6 متر ، اما تاتى سعة الشنطة الخلفية بـ 580 لتر .

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قوة ستروين C5 2022وتستمد السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 165 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.وتعتمد السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.امان ستروين C5 2022وتضم السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمن والسلامة، من بينها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات HSA .كماليات ستروين C5 2022وتظهر السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 ، بعدد من الكماليات والتجهيزات من بينها جنوط رياضية 17 بوصة، و مصابيح أمامية Eco-Led ، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة .اما تاتى الفئة الثانية من السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 ، بجنوط رياضية 18 بوصة، ووزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة ، و مسند رأس متحرك في اتجاهيين فقط .اما الفئة الثالثة والاعلى فى هذا الطراز فتاتى بنظام التحذير عند الانحراف عن الطريق، ونظام الفرامل الذكي، وبرنامج وضعيات القيادة على مختلف الطرق، وزر فتح الشنطة كهربائيا، وخاصية فتح الشنطة اوتوماتيكيا عند تمرير القدم أسفل السيارة، وتحكم كهربائي بمقعد السائق، وخاصية التسخين بالمقاعد الأمامية.اسعار ستروين C5 2022اما عن اسعار السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 فى مصر :- الفئة الاولى A/T / LIVE 2022 بسعر 435,000 جنيه .- الفئة الثانية أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 505,000 جنيه .- الفئة الثالثة أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 555,000 جنيه .