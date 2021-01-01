

نيسان تستعد للكشف عن المينى KIE الكهربائية موديل 2022 نيسان تستعد للكشف عن المينى KIE الكهربائية موديل 2022

أعلنت شركت نيسان اليابانية، عن استعدادها لطرح طراز جديد من تشكيلتها الكهربائية ولكن هذه المرة ستكون سيارة صغيرة تحمل اسم كي KIE، ولكن لم تعلن الشركة صورها الرسمية حتى الآن، مؤكدة إنها ستكون متواجدة فى عام 2022.



وقالت شركة نيسان أن السيارة كي KIE الكهربائية الصغيرة يتم تطويرها بواسطة NMKV وهو مشروع مشترك مناصفة بين نيسان وميتسوبيشي، كما ستبلغ طولها 133.6 بوصة (3395 ملم) وعرضها 58 بوصة 1،475 ملم وطولها 65.1 بوصة 1655 ملم، مؤكدة إن الأبعاد المدمجة للسيارة مصممة لتوفير قيادة سهلة ومناولة في بيئات المرور اليابانية المزدحمة في كثير من الأحيان.



وأوضحت نيسان، أن السيارة كي KIE الكهربائية الصغيرة ستأتى ببطارية 20 كيلو وات في الساعة ويعد بمدى كافٍ لتلبية الاحتياجات اليومية للسائقين اليابانيين وسيكون للمركبة الكهربائية أيضًا قدرة شحن ثنائية الاتجاه والتي تمكن السيارة من تزويد المنازل بالطاقة في حالة الطوارئ.

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وأكدت نيسان، أن السيارة كي KIE الكهربائية الصغيرة ستوفر تسارعًا فوريًا وقيادة سلسة وأيضا مقصورة هادئة مليئة بالتقنيات المتقدمة وأحدث أنظمة مساعدة السائق.وتابعت نيسان فى بيان لها رسمى، إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالسيارة كي KIE الكهربائية الصغيرة في الأشهر المقبلة، مؤكدة إن الأسعار من المتوقع أن تبدأ بحوالي 2 مليون ين أى ما يعادل 18209 دولار.