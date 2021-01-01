أعلنت شركت نيسان اليابانية، عن استعدادها لطرح طراز جديد من تشكيلتها الكهربائية ولكن هذه المرة ستكون سيارة صغيرة تحمل اسم كي KIE، ولكن لم تعلن الشركة صورها الرسمية حتى الآن، مؤكدة إنها ستكون متواجدة فى عام 2022.
وقالت شركة نيسان أن السيارة كي KIE الكهربائية الصغيرة يتم تطويرها بواسطة NMKV وهو مشروع مشترك مناصفة بين نيسان وميتسوبيشي، كما ستبلغ طولها 133.6 بوصة (3395 ملم) وعرضها 58 بوصة 1،475 ملم وطولها 65.1 بوصة 1655 ملم، مؤكدة إن الأبعاد المدمجة للسيارة مصممة لتوفير قيادة سهلة ومناولة في بيئات المرور اليابانية المزدحمة في كثير من الأحيان.
وأوضحت نيسان، أن السيارة كي KIE الكهربائية الصغيرة ستأتى ببطارية 20 كيلو وات في الساعة ويعد بمدى كافٍ لتلبية الاحتياجات اليومية للسائقين اليابانيين وسيكون للمركبة الكهربائية أيضًا قدرة شحن ثنائية الاتجاه والتي تمكن السيارة من تزويد المنازل بالطاقة في حالة الطوارئ.
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التعليقات على نيسان تستعد للكشف عن المينى KIE الكهربائية موديل 2022
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