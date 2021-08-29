آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم..

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالسوق صباح اليوم الأحد.
وقال محمد يونس تاجر إن تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو.
وتابع يونس أن سعر أمهات الدواجن البيضاء تراوح بين 17 و 18جنيهًا للكيلو، والساسو بين 42 و43 جنيها للكيلو.
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