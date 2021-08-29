

آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم..

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالسوق صباح اليوم الأحد.



وقال محمد يونس تاجر إن تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو.



وتابع يونس أن سعر أمهات الدواجن البيضاء تراوح بين 17 و 18جنيهًا للكيلو، والساسو بين 42 و43 جنيها للكيلو.