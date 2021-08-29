

وزارة التخطيط: تدريب 250 موظفا ببرنامج تحليل البيانات والقدرات الإحصائية وزارة التخطيط: تدريب 250 موظفا ببرنامج تحليل البيانات والقدرات الإحصائية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على العمل على تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الدولة كافة، للوصول إلى أعلى معدلات من الكفاءة لدى العاملين وكذا تهيأتهم للتجاوب مع البرامج والتكنولوجيا المستحدثة، وكذا في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، باعتبار التنمية البشرية من أهم محاور التنمية.



وأوضحت السعيد أن عملية التدريب تسهم في تقديم الكفاءات البشرية التي تحتاجها أي منظمة لتحقيق أهدافها، ويعمل على تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، متابعه أن عملية التدريب تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاج، مؤكدة أن وجود مجموعة مدربة تدريبًا أمثل في المنظمة يضمن استمرار العملية التشغيلية بالصورة المطلوبة.



وأضافت أنه في إطار عمل وزارة التخطيط وحرصا علي الاستفادة من عملية التدريب، والشراكة الفعالة بما يحقق الوصول إلى أفضل نظم تدريبية وتأهيل أمثل للكفاءات، فقد عقدت الوزارة البرنامج التدريبي" تحليل البيانات والقدرات الإحصائية" افتراضيًا على مدار يومين، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتدريب 250 متدرب من مختلف الوزارات والمحافظات وعددًا من الهيئات.

قد يعجبك أيضا...

من جانبه أوضح المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج التدريبي تناول العديد من المحاور بشأن معايير مؤشر نضج البيانات الحكومية بدولة الإمارات، متابعًا أن ذلك المؤشر يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية في إدارة البيانات ذات الجودة العالية، مضيفًا أن الدعائم الرئيسية لإدارة البيانات في الإطار التنظيمي والتشغيلي، تتمثل في ضمان جودة البيانات، تدفق البيانات وإتاحتها.جدير بالذكر أن دولتي مصر والإمارات تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، فضلًا عن التعاون التي تحرص عليه وزارة التخطيط مع دولة الإمارات فيما يخص تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات العاملين به.