أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على العمل على تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الدولة كافة، للوصول إلى أعلى معدلات من الكفاءة لدى العاملين وكذا تهيأتهم للتجاوب مع البرامج والتكنولوجيا المستحدثة، وكذا في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري، باعتبار التنمية البشرية من أهم محاور التنمية.
وأوضحت السعيد أن عملية التدريب تسهم في تقديم الكفاءات البشرية التي تحتاجها أي منظمة لتحقيق أهدافها، ويعمل على تأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، متابعه أن عملية التدريب تحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاج، مؤكدة أن وجود مجموعة مدربة تدريبًا أمثل في المنظمة يضمن استمرار العملية التشغيلية بالصورة المطلوبة.
وأضافت أنه في إطار عمل وزارة التخطيط وحرصا علي الاستفادة من عملية التدريب، والشراكة الفعالة بما يحقق الوصول إلى أفضل نظم تدريبية وتأهيل أمثل للكفاءات، فقد عقدت الوزارة البرنامج التدريبي" تحليل البيانات والقدرات الإحصائية" افتراضيًا على مدار يومين، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتدريب 250 متدرب من مختلف الوزارات والمحافظات وعددًا من الهيئات.
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التعليقات على وزارة التخطيط: تدريب 250 موظفا ببرنامج تحليل البيانات والقدرات الإحصائية
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