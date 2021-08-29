

تعرف على خطة الحكومة بقطاع البترول خلال 21/2022 تعرف على خطة الحكومة بقطاع البترول خلال 21/2022

يعد قطاع البترول إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية، وتتجلى أهميّة هذا القطاع في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلًا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمُتزايدة ومُقتضيّات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.



1 - رصدت الحكومة 65.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات الكلية خلال 21/2022



2 - 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات بنسبة زيادة 75% .

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3 - 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة زيادة 25% .4 - زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات لـ 1.31 تريليون جنيه (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10%.5 - ارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه مُحقّقًا معدل نمو 10,5.%.6 - إنتاج نحو 34.4 مليون طن من الزيت الخام والـمُتكثّفات والبوتجاز.7 - انتاج 2,6 تريليون قدم3 من الغاز الطبيعي.8 - انتاج 4.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية.9 - انتاج 5.2 مليون طن من الخامات التعدينية.