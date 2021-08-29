شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا فى أولى أيام الأسبوع للبنوك اليوم الأحد بعد عودتها من إجازتها الأسبوعية، أمام الجنيه المصرى، وخلال بدء التعاملات الصباحية استقر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار الدولار اليوم الأحد 29-8-2021
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