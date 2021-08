«لو عاوز تعرف مين بيفتش تليفونك».. حيلة ذكية للكشف عن المتجسسين «لو عاوز تعرف مين بيفتش تليفونك».. حيلة ذكية للكشف عن المتجسسين

أصبح هاتف المحمول من أساسيات الحياة التي لايستطيع أن يتخلى الشخص عنه، إذ اخترق الموبايل حياتنا الشخصية و صار جزءًا من خصوصية الإنسان لا يرغب في أن يراه غيره أو يكشف ما به من صور ومكالمات، فهو بمثابة مخزن أسرار له، لذا نستعرض خلال السطور التالية، حيلة ذكية تمكنك من معرفة ما إذا كان شخص قام بتسجيل الوصول على جهاز أيفون iPhone الخاص بك أثناء نومك، حسبما ذكر موقع the sun.



معرفة من حاول اختراق هاتفك

ويمكن معرفة من حاول الدخول إلي هاتفك سهل للغاية، من خلال ميزة يجب أن تستخدمها على أي حال، فإذا كنت تشك أن هناك من يحاول الاطلاع على هاتفك أثناء نومك أو تركك له، ومهما كان السبب من الجيد معرفة ما إذا كان شخص ما يتجسس على هاتفك الذكي.



طرق التتبع

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام ميزة Screen Time الخاصة بجهاز iPhone، فإنها ميزة مصممة لمساعدتك على تتبع استخدامك لـ iPhone، فهي أداة مفيدة للقبض على المتلصصين انتقل إلى الإعدادات ثم Screen Time، ثم انقر فوق See All Activity.

وقم بتبديل النقر في الأعلى إلى Day، وستتمكن من رؤية جدول زمني لوقت استخدامك للتطبيقات، و إذا لم تكن ممسك بهاتفك في الساعة 11 صباحًا، لكن Screen Time يظهر أنك كنت تستخدم Instagram في ذلك الوقت، فقد يكون هناك شخص آخر تصفحك هاتفك في ذلك الوقت.كلمة مرورإذا كنت تعتقد أنك تتعرض للتجسس فتأكد من تعيين كلمة مرور iPhone أو Face ID أو Touch ID، وإضافة قفل إضافي إلى حساب WhatsApp الخاص بك في إعدادات التطبيق.يذكر، أن هواتف أيفون iPhone، تحتوي على العديد من المميزات والأدوات التي تساهم بشكل كبير في مساعدة المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بالأمان ضد اختراق الحسابات أو سرقة البيانات والمعلومات الشخصية.