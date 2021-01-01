نسف 15 مبنى دفعة واحدة.. فيديو للعملية الضخمة في الصين

آخر الأخباراخبار منوعة › نسف 15 مبنى دفعة واحدة.. فيديو للعملية الضخمة في الصين

صورة الخبر: نسف 15 مبنى دفعة واحدة.. فيديو للعملية الضخمة في الصين
نسف 15 مبنى دفعة واحدة.. فيديو للعملية الضخمة في الصين

أظهرت لقطات فيديو، صوّرت من جهات عدة، لحظات تدمير 15 مبنى شاهقا في مدينة كونمينغ الصينية، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ الصين.

وكانت السلطات الصينية قد اتخذت قرارا بنسف هذه المباني الضخمة التي ظلت مهجورة لسنوات، في مدينة كونمينغ، عاصمة ولاية يوننا، جنوبي الصين، بعدما أصبحت غير مناسبة للسكن.

وأظهرت القطات تهاوي 13 برجا في اللحظات الأولى من عمليات النسف، إذ وضعت الديناميت في أسفل الأبراج الضخمة.

وبعد لحظات قليلة انهار برجان آخران، مما أدى إلى تكوين سحابة غبار ضخمة فوق المدينة.

ولم تستغرق العملية كلها سوى 45 ثانية فقط.

وقبل الشروع في عملية الهدم، نصبت السلطات عوازل حول المباني المقرر نسفها، تحسبا لأي طارئ، وأخلي السكان من المناطق المحيطة.

ونظرا إلى إجمالي الأبراج التي طالتها عملية الهدم ومساحتها، اعتبرت العملية الأكبر في تاريخ الصين.
والأبراج المهدومة كانت غير مكتملة البناء، إذ بدأ العمل فيها خلال عام 2011، لكن أعمال التشييد لم تكتمل بسبب إفلاس الشركة المشرفة عام 2013.

وعلى مدار السنوات الماضية، غمرت مياه الأمطار أقبية هذه المباني، كما ظهرت تشققات وعيوب أخرى على جدران الأبراج، مما جعلها غير صالحة للاستخدام.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نسف 15 مبنى دفعة واحدة.. فيديو للعملية الضخمة في الصين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53894

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager