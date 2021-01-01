

منها تقوية الجهاز المناعي.. 9 فوائد صحية لعصير الكرفس منها تقوية الجهاز المناعي.. 9 فوائد صحية لعصير الكرفس

الكرفس من الخضروات ذات المذاق الخاص، حيث يتم وضعه في العديد من الأطعمة أثناء الطهي وأشهرها شوربة الخضروات، فتناوله يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فماذا عن تناولك له يومياً؟



إذا قمت بإعداد عصير الكرفس يومياً ستحصل على العديد من الفوائد، وفقاً لموقع «feastingathome»، والذي أكد أن الكرفس يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناوله يساهم بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم.



فوائد عصير الكرفس



التقرير التالي يقدم أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول عصير الكرفس، ومنها:



1- الحماية من السرطان



تناول عصير الكرفس يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، والسبب في احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومادة الفلافونويد التي تحارب وتقتل الخلايا السرطانية.



2- تقوية الجهاز المناعي



ينشط القناة الهضمية ورفع حمض المعدة، ويسهل عملية الهضم، ولذا تناولك لعصير الكرفس يساعد بشكل ملحوظ في زيادة هضم الطعام ويقلل الشعور بالتعب والإرهاق الناتج عن الهضم، وأيضاً يقلل فرص الإصابة بالقرحة.



3- يخفض نسبة الكوليسترول



تناول عصير الكرفس يومياً يقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والدهون الثلاثية.



4- يساعد في علاج التهاب المفاصل، والروماتيزم والروماتويد



5- يعد من الخيارات الجيدة في الحفاظ على الصحة النفسية، والحد من التوتر والقلق.



6- عصير الكرفس يساهم في خفض الضغط وتنظيم نسبته في الدم



لأنه يساعد في تدفق الكالسيوم والبوتاسيوم، ويسمح بالتمدد الأوعية الدموية.



7- يحافظ على صحة الكبد



يحسن وظائف الكبد، وتقليل تراكم الدهون والسموم من الكبد، ولذا تناولك له يحافظ على صحة الكبد.



8- تنظيم نسبة السكر في الدم



9- علاج الصدفية



تناوله بانتظام يساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية كالصدفية وحب الشباب.