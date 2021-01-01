دعاء يريح الأعصاب .. ردده عند التوتر والشعور بالخوف والقلق



دعاء يريح الأعصاب دعاء يريح الأعصاب



دعاء يريح الأعصاب .. محل بحث كثير من المواطنين عبر شبكة الإنترنت ويلجأ إليه الكثير من الناس بسبب متاعب الحياة ومتطلباتها، وهذا إن دل فإنما يدل على يقين العبد بأن الله عز وجل هو القادر على إراحة النفوس وتفريج الهموم وفك الكروب .. و دعاء يريح الأعصاب يعني أن الاستعانة لا تكون إلا بالله وليس العباد وحتى يستجيب الله دعاء يريح الأعصاب يجب أن يكون العبد على يقين بأن الله سيستجيب له .



دعاء يريح الأعصاب



لم يرد بالكتاب او السنة ما يؤكد وجود دعاء يريح النفس ولكن يمكن لأي شخص الاستعانة بدعاء تفريج الهموم والكروب أو أذكار الصباح والمساء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من هذه الأدعية :

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