للشباب.. الملابس الفضفاضة والألوان الترابية موضة صيف ٢٠٢١



موضة صيف ٢٠٢١ موضة صيف ٢٠٢١





​​​​​​ملابس الشباب أو الرجال بشكل عام، دائما تكون بسيطة، وغير مكلفة، وعادة تكون عبارة عن تيشيرت وبنطال، وبعض الشباب يهتم بموضة الملابس، ويحرص على ارتداء الملابس على أحدث صيحات الموضة.



ويقول الموديل والفاشون بلوجر الهولندي بويد هوك، أن القمصان الفضفاضة من خطوط الموضة هي الأكثر رواجا هذا الصيف بالنسبة لملابس الرجال والشباب، مؤكدا أن موضة "اللبس الواسع" الفضفاض أو الأوفر سايز Oversize مستمرة في هذا الصيف بعد أن اكتسحت موضة شتاء 2021 وتتميز بأنها عملية ومناسبة لكل أشكال الأجسام وملائمة لجميع الشباب والرجال.

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وأضاف "هوك"، تعتبر الألوان الترابية من أحدث اتجاهات موضة 2021، كما يأتي على رأسها ألوان الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأصفر الخردل والبني الداكن.وتابع، أن الموضة هذا الصيف أيضا السروال عالى الخصر أو الهاي ويست كما يطلق عليه، وسيبدأ فى الانتشار خلال هذا العام، حيث يساعد الرجل فى الظهور بأكثر رشاقة وطولا.فن اختيار الملابس للرجالويجب أن يهتم الشباب بمظهرهم كثيرا، من حيث ارتداء الملابس المناسبة على حسب نوع الخروجة وموعدها، كما يجب مراعاة التصميمات والألوان، والأهم من ذلك أن تكون الملابس على أحدث صيحات الموضة، للظهور دائما فى شكل مختلف ومميز.موضة ملابس الرجالأما عن أحدث صيحات موضة ألوان الصيف للرجال بشكل عام، فتتمثل ألوان الموضة لديهم في الأبيض والأخضر الأزرق والرمادي والألوان الترابية بكافة درجاتها، فالموضة هذا الصيف تعتمد على الألوان المتداخلة والمنقوشة، ولكن برزت الأزهار المربعات والخطوط الطولية أيضا.أما بالنسبة للملابس الكلاسيك بالنسبة للرجال، ظهرت ألوان عديدة لموضة بدل الرجال، منها:-اللون الأسودويعد اللون الأكثر كلاسيكية على الإطلاق، لكن لا يمكن اختياره في ليالي الصيف الحارة، لأنه وقت غير مناسب لا يمكن فيه ارتداء هذه البدلة السوداء، أما إن كانت المناسبة مرتبطة بأصدقاء العمل، فيمكن ارتداؤها.اللون الأزرقأما لون البدلة الأزرق فهو لون مناسب، يليق بالمناسبات التي لا يمكن ارتداء الأسود فيها، ويمكن إضافة حذاء أسود مناسب لهذه البدلة، واستخدام "الجاكيت" الخاص بها في الحياة اليومية مع سروال "جينز" أيضا.اللون الرماديولا تخلو خزانة الرجال من بدلة رمادي، فهو اللون الأمثل في كل المناسبات الرسمية وغير الرسمية، ويمكن ارتداؤه في حفل زفاف واجتماع وعشاء عمل وغيرها.اللون البنيومن المقبول ارتداء بدلة بنية اللون عند حضور حفل الزفاف، ويناسبه قميص ناصع البياض، وبذلك ستبدو إطلالة صاحبها فخمة.اللون المخططولا مانع أيضا من ارتداء بدلة مخططة بخيوط رفيعة على اللون الأزرق والرمادي والبني، لكن يجب تجنب ارتداء البدل السوداء المخططة، حيث تبدو غير مقبولة.