طريقة عمل الزبادي البلدي في المنزل



طريقة عمل الزبادي البلدي طريقة عمل الزبادي البلدي





طريقة عمل الزبادي فى البيت..الزبادى من منتجات الألبان المهم تناولها يوميا، للكبار والصغار، لذا تحرص ربات البيوت على تقديمها باستمرار لأفراد الأسرة، ويفضل تحضيرها فى المنزل.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الزبادي فى البيت.

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مكونات الزبادي فى البيت:كيلو لبن حليب "بلدى"كوب زبادى سادةأكواب لها أغطية أو برطمانات صغير لها أغطيةطريقة عمل الزبادى فى البيت:- نغلى اللبن الحليب ونتركه يبرد ليصبح دافئا- ثم نصب اللبن فى الخلاط الكهربائى، مع الزبادى، ونضرب جيدا.- بعدها نصب الخليط فى الأكواب أو البرطمانات، بالتساوى ونغلق أغطيتها.- ثم نسخن الفرن قليلا، ونغلق ناره.- ثم نرص أكواب الزبادى فى صينية ونلف عليها فوطه.- ثم ندخل الصينية الفرن وهو دافئ، ونترك الزبادى بداخلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.- ثم يصبح الزبادى جاهز بعدها ويتم تناوله.- وهذه الطريقة مضمونة وناجحة لعمل الزبادى فى المنزل.- ويمكن إضافة المربى له أو قطع الفاكهة حسب الرغبة.فوائد الزبادىويعتبر الزبادي من الأغذية الأساسية والضرورية على مائدة السحور في رمضان، لما يحتويه من فوائد عديدة تعين الصائم خلال فترة صيامه في مقاومة العطش، كما أنه مفيد في الوقاية من اضطرابات المعدة ومشكلاتها أثناء الصيام.ويعوض الزبادي ما يفقده الجسم من الفيتامينات والمعادن والبروتينات خلال نهار الصوم، فهو بمثابة المضاد الحيوي للمعدة الذي يقوم بقتل جميع البكتيريا الموجودة بالجسم سواء النافعة أو الضارة، حيث يعوّض المعدة ما تفقده أثناء الصيام من بكتيريا ويساعدها على هضم الأغذية.كما يعد الزبادي مصدرا أساسيا للكالسيوم والبوتاسيوم وتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مما يحافظ على صحة العظام والأسنان.ويقلل الزبادي من خطر الإصابة بسرطان القولون، ويقاوم التهابات المعدة، كما أنه يمد الجسم بطاقة إيجابية تجعله أكثر نشاطًا وحيوية وتجعله قادرًا على أن يقاوم الجوع والعطش في رمضان.ويخفف الزبادي بل ويعالج آلام الروماتيزم ووجع المفاصل لذا ينصح كبار السن أو من يعانون من التهابات المفاصل بتناوله، لأنه يمد أجسامهم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بالطاقة.