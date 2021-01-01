فتيات يقتحمن مهن الرجال بالعمل في مغسلة|فيديو



العمل في مغسلة العمل في مغسلة

كشفت هبة ماجد، العاملة بمغسلة السيارات كواليس حياتها الدراسية والمهنية حيث تخرجت في كلية تمريض، وسرعان ما اقتحمت الحياة العملية وبدأت مشوارها بالعمل كاشير بأحد المتاجر ثم تخلت عن تلك الوظيفة واتجهت إلى عالم السيارات لمساعدة زملائها في مجال غسيل السيارات.



وأوضحت هبة ماجد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع بفضائية DMC، أن أسرتها رفضت الأمر نهائيًا فى بداية الأمر، قائلة:"رفضوا وقالولي دى شغلانة رجالة ومينفعش تشتغليها"، لافتة إلى أنها أقنعتهم في النهاية.



وتابعت هبة ماجد، حديثها أنها رغبت بهذه المهنة في دخول مجال جديد من نوعه كان يقتصر فقط على الرجال، ورأت أنه تحدٍ جديد من نوعه ترغب في الالتحاق به وسرعان ما تفاعلت مع مجال السيارات.

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وجاءت أبرز المعلومات عن مشروع مغسلة السيارات كالتالي:توفير جهاز غسيل سيارات بالبخار وهذا النوع متوفر في الكثير من شركات تجهيزات مغسلة السيارات بتكلفة حوالي 10000 جنيه.جهاز تعقيم وتكلفته حوالي 2250 جنيه.خامات لتلميع السيارات بتكلفة 1000 جنيه.بعض معدات الغسيل كالخرطوم ومواد التنظيف وغيرها بتكلفة حوالي 2000 جنيه.في حال إضافة خدمات البيع فستحتاج بعض أنواع زيوت السيارات، ومجموعة من الإكسسوار لعرضها بمكان خاص بالمغسلة بتكلفة حوالي 5000 جنيه.4- تكاليف مشروع مغسلة السياراتراتب عدد 2 عمال حوالي 1200 جنيه للعامل الواحد أي 2400 جنيه مرتبات العمال.تكلفة فواتير المياه والكهرباء حوالي 600 جنيه.إيجار مكان المغسلة بتكلفة حوالي 2000 جنيه.يصبح إجمالي رأس المال المطلوب مصروفات ثابتة حوالي 21000 جنيه.المصروفات المتغيرة كرواتب وفواتير وغيرها تصل حوالي 5000 جنيه شهريا.خدمات يمكن أن يوفرها مشروع مغسلة سياراتغسيل السيارات بأحجامها المختلفة داخليا وخارجيا.عمل تشميع للطبقة الخارجية من دهان السيارة الخارجي للحفاظ عليه.غسل الأجزاء الداخلية من السيارة والموتور وغيره.تلميع فرش السيارة الداخلي وتعقيمه.تنظيف مكيفات السيارات والقضاء على أي روائح غير مستحبة بالسيارة.بيع بعض الإكسسوار التجميلي للسيارة.يمكنك إضافة خدمة صيانة اطارات السيارات.إضافة خدمة بيع بعض منتجات خدمات السيارات زيوت السيارات مثلا مع توفير خدمة تغيير زيت السيارات.توفر الكثير من مغاسل السيارات خدمة غسيل سجاد أو موكيت لسكان المنطقة المحيطة بالمغسلة.