حضريها لأطفالك.. وصفة كرات البطاطس المقرمشة



كرات البطاطس المقرمشة كرات البطاطس المقرمشة

تعتبر وصفة كرات البطاطس المقلية المقرمشة من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنك أن تقدميها لأطفالك سناكس بين الوجبات أو كطبق جانبي على الوجبات الرئيسية، أن كرات البطاطس المقرمشة وصفة سهلة ولذيذة لمحبي المقرمشات المغذية، ويمكن تقديمها كطبق جانبي أو كوصفة خفيفة، وتقدم مع أنواع مختلفة من الصوصات المفضلة لك ولاطفالك مثل المايونيز والكاتشب.



وصفة كرات البطاطس المقرمشة

المقادير

3 حبة متوسطة بطاطس

ماء للسلق

زيت للقلي

2 حبة بيضة مخفوقة

بقسماط مطحون

رشة فلفل أسود

خطوات التحضير

في وعاء كبير نسلق البطاطس لمدة 15 دقيقة وحتى تنضج.



نصفي البطاطس من الماء، ونهرسها بالشوكة جيدًا، ثم نتركها حتى تبرد، ونشكلها.

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وضع كرات البطاطس في الفريزر لمدة ساعتين بعد تشكيلها حتى تتماسك ويسهل وضعها في مزيج اللبن والدقيق وتحميرها.في طبق صغير نضع البيض، ونضيف إليه الفلفل الأسود المطحون، ونخفقه جيدًا.نضع البقسماط في طبق مسطح.نشكل البطاطس على هيئة كرات متوسطة الحجم ونغمسه في البيض ثم في البقسماط ليغطيه تمامًا.نرص كرات البطاطس في صينية، ونضعها في الفريزر لمدة 15 - 20 دقيقة.في مقلاة غويطة، نضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن "يقدح".فوائد البطاطستعد البطاطس من ضمن عائلة الخضراوات الجذرية، وهي واحدة من أكثر أنواع الخضراوات انتشارًا حول العالم، وتمتاز بطعمها اللذيذ والغنيو تعد البطاطس من الخضروات المفيدة والتي تدخل في تحضير العديد من الوصفات، منها ما هو سهل التحضير ومنها ما يحتاج إلى العديد من الخطوات، وتتميز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، مثل: النشويات، والمعادن، والفيتامينات، والكربوهيدرات، وتختلف طرق إعداد البطاطس، حيث يمكن إعدادها بالفرن، أو قليها، أو سلقها.