للزوجات.. 8 حيل نفسية للاستمتاع بحياتك مع زوجك وأبنائك



حيل نفسية للاستمتاع بحياتك حيل نفسية للاستمتاع بحياتك

الحياة الزوجية مليئة بالتفاصيل والضغوط والمشاكل، إلى جانب اللحظات السعيدة والاستمتاع مع الشريك والابناء، ولكن قد لا تستطيع بعض الزوجات الموازنة بين الضغوط والمتعة، بين الأيام الحلوة والايام المرة، فالامر يتطلب بعض حيل نفسية تساعد الزوجات على ذلك التوازن.



وتحذر دكتورة عبلة إبراهيم مستشار العلاقات الأسرية، كل زوجة من أن تضغط على نفسها، وتتحول للمجرد آلة لتنفيذ طلبات البيت والزواج والأبناء؛ لأنها مع الوقت ستنهار نفسيا، وقد يؤثر ذلك على علاقتها بزوجها وبأبنائها.



8 حيل نفسية للاستمتاع بحياتك

تنصح دكتورة عبلة كل زوجة وأم انخرطت في عجلة مسئوليات الحياة الزوجية، أن تتبع مجموعة حيل نفسية، ستساعدها في إحداث التوازن بين متطلبات البيت والزوج والأبناء، وبين متطلباتها الشخصية وراحتها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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تحديد المهامكونك زوجة وأم هذه رسالة عظيمة، لكن لابد أن تحددي أولوياتك ومهامك، ما بين رعايتك لبيتك وزوجك وأبنائك، ورعايتك لنفسك.وعليكي تقسيم وقتك لرعاية كل هؤلاء، ولا تغفلي تحت أي ظروف رعايتك للأنثى التي بداخلك، ويمكنك ذلك من خلال عمل جدول يومي، وأخر أسبوعي يتضمن كل المهام التي تريدين إنجازها، بما فيهم أنتي.تخصيص وقت لكِأنا بحاجة الى وقت لنفسك، ويجب أن يعرف زوجي ذلك، ويقتنع بأهمية ذلك له هو في القمقام الأول، حتى تكونين معه دائما متألقة.عليكي تخصيص وقت لنفسك تذهبين فيه إلى مركز تجميل لعمل جلسات مساج أو تنظيف لبشرتك، وغيرها من الأمور التي تجدد جمالك وحيويتك.اجعلي نفسك سعيدةاسألي نفسك سؤالا، ولابد أن تضعي له إجابة محددة، وهو: ماذا يجعلك سعيدة؟ وحددي الإجابة، إن كانت القراءة، فيجب تخصيص وقتا للقيام بها، حتى لو كان فقط لمدة 20 دقيقة في كل مرة، فلابد أن تجعلي نفسك سعيدة، حتى تسعدي أسرتك.مظهرك ركن أساسيإياكِ وإهمال مظهرك داخل البيت، فكوني دائما في أبهى مظهر، ابدئي يومك بارتداء ملابس نظيفة وأنيقة، صففي شعرك، وضعي عطرا، ومكياج خفيف، ثم ابدئي في تنظيف وتنظيم البيت، واحرصي أن تكوني أمام نفسك أنيقة متألقة.متى اتسخت ملابسك من التنظيف أو تحضير الطعام، اسرعي بتبديلها، فهذا سيترك بداخلك أفضل انطباع عن نفسك.مواعدة زوجكلا يجب أن تهملي علاقتك بزوجك، فمن آن لأخر، واعديه للخروج معا كأيام الخطوبة، لتذهبا لمكان تحبانه معا، وعيشا معا هذا اليوم، وانسيا كل مسئوليات البيت والأبناء، فقط كونا معا.الخروج من البيتاحرصي أن تخرجي من البيت كل عدة أيام وحدك، اذهبي للتسوق أو لمجرد التمشية، لتصفي ذهنك، وتفكري وحدك في الأهداف التي حققتها في حياتك، وما تريدين تحقيقه، فكري بشكل إيجابي في نجاحاتك، وإنجازاتك مع أسرتك ومع زوجك.متعي أطفالكإن أهملتي في أطفالك، لن تستمتعي بكل ما سبق، لذلك حاولي أن تخلقي لأطفالك المتعة، ولتدلليهم، حتى تشعري بالرضا عن نفسك عند تدليلها.المرحالحياة ليست كلها مسؤوليات وعمل وجد، فلابد أن يتخللها المرح والكوميديا، العبي مع أطفالك ومع زوجك، شاهدي فيلم كوميدي واضحكي من قلبك.