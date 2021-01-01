الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

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موعد انخفاض درجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة، خلال اليومين المقبلين، ارتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة لمدة يومين، كما ترتفع نسبة الرطوبة التى تؤدى إلى الإحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار.

وقالت الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض بدءا من يوم الاثنين المقبل، لافتة إلى أننا فى النصف الثانى من فصل الصيف.

طقس الغد
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث
ترتفع درجات الحرارة حتى تصل للأربعينات على القاهرة الأسبوع الجارى.
ومن المتوقع يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء والصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل الحرارة رطب.

المصدر: vetogate

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