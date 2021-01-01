أكدت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة، خلال اليومين المقبلين، ارتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة لمدة يومين، كما ترتفع نسبة الرطوبة التى تؤدى إلى الإحساس بحرارة الجو خلال ساعات النهار.
وقالت الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض بدءا من يوم الاثنين المقبل، لافتة إلى أننا فى النصف الثانى من فصل الصيف.
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التعليقات على الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
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